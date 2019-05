Caixa lança feirão de negociação de dívidas com descontos de 40% a 90%

Clientes da Caixa Econômica Federal que têm dívidas com o banco podem, a partir desta terça-feira, 28, renegociar as pendências pela internet. O banco lançou o site www.negociardividas.caixa.gov.br onde é possível fazer a negociação. Segundo a Caixa, os descontos vão de 40% a 90% para a quitação.

O mutirão, anunciado na última semana pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, mira clientes pessoa física e jurídica que têm contas atrasadas a mais de 360 dias com a instituição. Segundo a Caixa, a ação chamada “Você no Azul” deve atingir cerca de três milhões de clientes que estão nessa situação.

Do total, 2,6 milhões são pessoas físicas. De acordo com a Caixa, 92% deste total pode quitar as dívidas à vista por valores de até 2.000 reais. Das 320 mil pessoas jurídicas que são foco do programa, 65% tem possibilidade de quitar as pendências por menos de 5.000 reais.

A ação está vigente por 90 dias. Além do site, também é possível solicitar atendimento pelo telefone 0800 726 8068 opção 8 e pelas agências. Pela internet, o cliente informa o CPF, recebe um código de autenticação de acesso pelo celular e aí vê quais as opções dadas pelo banco para pagar a pendência financeira.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a ação facilita a regularização ou liquidação das dívidas em atraso dos clientes que estão com dificuldade de pagamento dos compromissos financeiros em condições especiais. “Um dos nossos principais objetivos é resgatar o poder de compra e parcelamento dos clientes, adequar seus compromissos à sua realidade financeira, e possibilitar que possa tomar novo crédito no mercado, com a exclusão da restrição em seu cadastro”, disse.

De acordo com Guimarães, o mutirão tem potencial de retomar de 1 bilhão de reais a 4 bilhões de reais. O dinheiro era considerado como prejuízo para o banco neste ano.