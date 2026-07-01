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Economia

Caixa Econômica Federal bate marca de 1 trilhão de reais em crédito imobiliário

Resultado representa crescimento de 14% sobre um ano atrás e foi puxado pelo financiamentos de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 17h02
Sede da Caixa Econômica Federal
LIDERANÇA Caixa Econômica Federal: banco responde por 68% do crédito imobiliário do país (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Caixa Econômica Federal bate marca de 1 trilhão de reais em crédito imobiliário Priorize VEJA no Google

A Caixa Econômica Federal encerrou junho com uma carteira de crédito imobiliário de 1 trilhão de reais. A cifra representa um crescimento de 14% sobre o mesmo mês do ano passado e consolida a posição do banco como líder em financiamento habitacional, detendo 68% do mercado. “O crédito imobiliário segue como uma das principais alavancas de crescimento do banco, impulsionado, em grande medida, pelo desempenho do Minha Casa, Minha Vida“, afirmou o presidente da Caixa, Carlos Vieira, na cerimônia realizada nesta quarta-feira, 1º, para comemorar a marca.

Uma das principais vitrines dos governos petistas desde que foi lançado em 2009, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, a Caixa detém quase a totalidade dos contratos do MCMV e o programa responde por 58% da sua carteira de crédito imobiliário. Apenas no ano passado, a instituição financiou 659,2 mil unidades do programa.

Nos últimos tempos, a Caixa também tenta expandir o crédito imobiliário para além do Minha Casa, Minha Vida, financiando imóveis para a classe média com recursos da caderneta de poupança (SBPE), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e do mercado de capitais, via instrumentos como as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs).

 

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