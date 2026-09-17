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Caixa amplia seguro residencial para cobrir assistência a pets, carros e motos

Linha passa a reunir proteção do imóvel com serviços voltados à família, mulheres, animais de estimação e veículos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 15h00
Lupa sobre a tela de um celular exibindo o logotipo da Caixa Seguridade em fundo azul, com um teclado de computador branco desfocado ao fundo
Caixa Seguridade (Divulgação/Divulgação)
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Caixa amplia seguro residencial para cobrir assistência a pets, carros e motos Priorizar nos meus resultados Google

A Caixa Seguridade vai ampliar o alcance de seu seguro residencial para além da proteção do imóvel. A nova versão do Caixa Residencial Fácil, lançada nesta semana, passa a reunir em uma mesma linha assistências para pets, carros, motos e serviços voltados à família e às mulheres.

O produto terá quatro modalidades: Família, Mulher, Pet e Carro & Moto. Dependendo da opção escolhida, o cliente poderá contratar desde serviços tradicionais de chaveiro, eletricista e encanador até assistência veterinária, apoio à mulher, funeral familiar e atendimento emergencial para veículos.

A aposta ocorre em um mercado que ainda tem baixa penetração no país. Segundo estimativas usadas pelo setor segurador com base em dados do IBGE e da FenSeg, apenas uma parcela minoritária das residências brasileiras conta com seguro residencial.

Os planos terão duração de um a três anos. A versão mais simples custará 199,90 reais por ano, para imóveis com cobertura de até 100 mil reais. As demais opções partem de 349,90 reais e podem chegar a 949,90 reais por três anos, com importâncias seguradas entre 50 mil e 250 mil reais, conforme o plano e a região de risco.

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Com a reformulação, a Caixa tenta transformar o seguro da casa em uma porta de entrada para uma cesta mais ampla de serviços, aumentando o valor do produto num segmento em que a adesão ainda é limitada.

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