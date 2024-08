Caged: Brasil cria 188 mil empregos com carteira assinada em julho

O mercado de trabalho formal criou 188.021 novos empregos com carteira assinada em julho, conforme os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira, 28.

O resultado, puxado pelo setor de serviços, representa uma alta de 32,3% na comparação com julho de 2023, e ficou levemente abaixo das expectativas de mercado, de 190 mil vagas novas vagas.

O saldo é fruto de 2.187.633 admissões e 1.999.612 desligamentos registrados no período.

O setor de serviços liderou a criação de empregos, com a abertura de 79.167 postos formais, seguido pela indústria geral, que gerou 49.471 vagas. O comércio vem em seguida, com a criação de 33.003 postos de trabalho. O segmento da Construção apresentou um incremento significativo de 19.694 novas vagas, enquanto a Agropecuária gerou 6.688 empregos. No entanto, em contrapartida, o setor do Comércio registrou um saldo negativo, com uma redução de 38.212 postos de trabalho.

Dos 27 estados, 26 apresentaram resultados positivos no Caged, com exceção de Alagoas, que sofre um efeito sazonal do ciclo da cana-de-açúcar.