Caffarelli deixa presidência do Banco do Brasil para assumir a Cielo

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 26, a renúncia de Paulo Roberto Caffarelli do comando do banco a partir do dia 1º de novembro e sua substituição por Marcelo Augusto Dutra Labuto, atual vice-presidente de Negócios de Varejo do banco. Caffarelli, que presidia o banco desde junho de 2016, deve assumir a presidência da empresa de meios de pagamento Cielo, controlada pelo banco público e pelo Bradesco, a partir de 5 de novembro.

“Na Cielo, Caffarelli inicia sua jornada com todas as ferramentas necessárias para impulsionar as entregas e os resultados, com foco no incremento da competitividade e no contínuo investimento em inovação”, disse a Cielo em fato relevante.

Marcelo Labuto, de 47 anos, é funcionário de carreira do Banco do Brasil desde 1992, e que também é presidente do conselho de administração da BB Seguridades Participações.

“O Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Michel Temer, indicou, nesta data, o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto para ocupar o cargo de presidente do BB no lugar do Sr. Paulo Caffarelli”, disse o BB em comunicado ao mercado.

Com Reuters