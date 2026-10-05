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Café pronto para beber deve crescer 80% no Brasil até 2031

Mercado brasileiro cresce acima do ritmo global, enquanto China amplia consumo e importações do produto

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 18h09 | Atualizado em 6 out 2026, 10h10
Café
Café (./iStock)
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Café pronto para beber deve crescer 80% no Brasil até 2031 Priorize VEJA no Google

O mercado de café pronto para beber, conhecido como RTD (ready to drink, significado da sigla em inglês), deve crescer 80% no Brasil até 2031, segundo levantamento da consultoria Mordor Intelligence. O segmento, que movimentou 6,4 milhões de dólares — na cotação atual de 5 reais, aproximadamente 32 milhões de reais — no país em 2025, deve alcançar 11,5 milhões de dólares, ou 57,5 milhões de reais, em faturamento ao fim do período.

A previsão é de crescimento anual médio de 10,18%. Apenas neste ano, as vendas devem chegar a 7,1 milhões de dólares, ou 35,5 milhões de reais, alta estimada em 10% em relação ao ano anterior.

No mercado global, o avanço também é relevante. O segmento movimentou pouco mais de 24,8 bilhões de dólares em 2025 e deve chegar a 26,2 bilhões de dólares em 2026. Para 2031, a projeção é de 34,2 bilhões de dólares, crescimento de 37,6% em relação ao ano passado. A taxa média anual de expansão prevista é de 7,52%.

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O café RTD inclui bebidas prontas para consumo vendidas em latas e garrafas, como cafés gelados e cold brew. Segundo o estudo, a expansão está relacionada principalmente à busca por conveniência, ao avanço de produtos premium e ao interesse por bebidas com ingredientes funcionais.

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China ganha espaço

A China aparece como um dos mercados de maior potencial para o café brasileiro. As exportações do Brasil para o país passaram de 201,6 mil sacas de 60 quilos em 2020 para 1,1 milhão de sacas em 2025, alta de quase 4,5 vezes em cinco anos, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

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O mercado chinês de café como um todo movimentou 51,9 bilhões de dólares em 2025 e pode chegar a 95 bilhões de dólares em 2031, de acordo com a Ken Research. O consumo individual também avançou: passou de 17 xícaras por pessoa em 2023 para 29 no ano passado, aumento de cerca de 70%.

No segmento de café pronto para beber, a Mordor estima faturamento de 1,5 bilhão de dólares na China em 2026, com projeção de 1,7 bilhão de dólares em 2031. Xangai e Pequim, na região leste do país, concentram 42,7% desse mercado.

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Para produtores e empresas brasileiras, a expansão do consumo abre espaço para produtos de maior valor agregado, como blends, cafés com leite, bebidas funcionais e versões de cold brew. O movimento também pode ampliar a participação da indústria brasileira no valor gerado pelo café, hoje concentrado principalmente na exportação do grão.

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