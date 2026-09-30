Cacau Show aumenta produção de panetones em 20% para o Natal de 2026

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A Cacau Show surpreende ao antecipar o Natal com um aumento de 20% na produção de panetones para 2026, totalizando mais de 12 milhões de unidades. A “Primeira Fornada”, com panetones de frutas e gotas, já está disponível para os amantes da marca, mantendo preços de 2025 para clientes fidelizados. Saiba mais sobre a estratégia natalina da empresa.

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A Cacau Show aumentou em 20% a produção de panetones para o Natal de 2026. A empresa passou de 10 milhões de unidades produzidas no ano passado para mais de 12 milhões neste ano.

Fabricados na unidade da companhia em Linhares (ES), os panetones da Primeira Fornada já começaram a ser comercializados. Os produtos estão disponíveis nas mais de 4.700 lojas da rede, no e-commerce e por meio da rede de revendedores em todo o país.

Segundo Daniel Roque, vice-presidente de Negócios da Cacau Show, a antecipação permite que a empresa acompanhe o comportamento dos consumidores antes do período de Natal.

“O Natal é uma das datas mais estratégicas do nosso calendário, e o aumento da produção acompanha nossa expectativa para a temporada. Com a Primeira Fornada, antecipamos a chegada da categoria às lojas e começamos a acompanhar o comportamento do consumidor três meses antes da data”, afirmou.

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Nesta primeira etapa, a empresa colocou à venda dois produtos, Panetone de Frutas e o Panetone de Gotas, com os mesmos preços praticados no Natal de 2025 para integrantes do programa de fidelidade Cacau Lovers. Os demais produtos do portfólio de Natal serão disponibilizados nas lojas a partir de outubro.