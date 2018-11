Cabify vai oferecer serviço de táxi corporativo no aplicativo

A Cabify começar a testar em Porto Alegre (RS) um novo sistema de atendimento aos passageiros. É a solicitação cruzada, que permitirá que usuários da Easy solicitem táxi no mesmo aplicativo da Cabify. As duas empresas de transporte por aplicativo se associaram no ano passado.

“O cross request ´[solicitação cruzada] garantirá mais disponibilidade de carros para passageiros e também aumento de público para motoristas parceiros e taxistas”, afirma afirma Vicente Pascual, CEO e cofundador da Cabify.

O serviço é semelhante ao oferecido pela 99: ao solicitar uma corrida, o usuário tem a opção de comparar preços de diferentes modalidades de transporte.

Segundo Pascual, o objetivo é que tanto passageiros quanto motoristas percebam as vantagens da oferta cruzada dos dois modelos de transporte. “Desejamos que os passageiros percebam a vantagem de ter mais possibilidades para se locomover nas cidades e que nossos motoristas parceiros e taxistas se beneficiem de ter usuários das duas plataformas solicitando seus serviços.”

O projeto piloto com a Easy estará disponível apenas para usuários corporativos da capital gaúcha. Para utilizar, as empresas devem buscar a nova categoria “Easy Taxi” dentro do aplicativo.