A BYD anunciou nesta terça-feira, 24, que entrou em negociações exclusivas para comprar a fábrica da Ineos Automotive em Hambach, no nordeste da França. A aquisição, ainda não concluída, ampliaria a estrutura industrial da montadora chinesa na Europa, onde novas exigências de produção local pressionam fabricantes que dependem de veículos importados.

Em comunicado, a BYD informou que pretende produzir na unidade veículos destinados aos consumidores europeus. A operação permanece sujeita à consulta dos conselhos de trabalhadores, órgãos de representação dos funcionários. O anúncio não informa o preço da possível aquisição nem quais modelos seriam fabricados no local.

A fábrica emprega pouco menos de 900 pessoas. Criada no fim dos anos 1990 para produzir automóveis da Smart, a unidade foi comprada pela Ineos da Mercedes-Benz em 2020. Atualmente, fabrica veículos da marca britânica, conhecida pelo utilitário Grenadier.

A negociação ocorre enquanto a BYD prepara o início da produção em massa em outra fábrica europeia, na Hungria, previsto para o começo de 2027, conforme a Reuters.

Por que produzir na Europa

A expansão industrial acompanha o endurecimento das condições para vender veículos importados no bloco. A União Europeia prepara regras de conteúdo local, conhecidas como Made in Europe, que exigirão componentes e produção europeus para o acesso de veículos elétricos a subsídios e contratos governamentais.

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Além disso, o bloco e a China chegaram em outubro a um acordo para reduzir pela metade as exportações chinesas de automóveis híbridos ao mercado europeu, segundo a Reuters. Esse cenário aumenta a relevância de uma estrutura de fabricação dentro da região.

No comunicado sobre Hambach, a BYD apresentou a manutenção da atividade industrial e o apoio aos empregos locais como objetivos do projeto. Não foram divulgadas metas de contratação ou de produção.

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Ineos planeja produção nos Estados Unidos

A possível venda ocorre paralelamente à reorganização industrial da Ineos. A companhia pretende iniciar a fabricação do Grenadier e da picape Quartermaster nos Estados Unidos em 2028 e já selecionou possíveis locais para a operação.

O mercado americano responde por 70% das vendas globais do Grenadier. Mesmo se a negociação com a BYD for concluída, a Ineos prevê continuar produzindo em Hambach no médio prazo, conforme o anúncio da empresa reproduzido pela publicação especializada Automotive Logistics.

A proposta da BYD envolve assumir a propriedade de uma fábrica em operação. Outras fabricantes chinesas adotaram acordos para utilizar instalações de concorrentes. A Dongfeng prevê produzir em uma unidade da Stellantis na França, a Leapmotor em uma fábrica do mesmo grupo na Espanha e a Geely em uma instalação da Ford também em território espanhol.