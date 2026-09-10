Buy side já aposta em até três cortes da Selic e deixa Focus para trás

O dinheiro do mercado já está bem mais otimista com a queda dos juros do que as projeções dos economistas. Nas opções de Copom, a chance de um corte de 0,25 ponto percentual na reunião de 15 e 16 de setembro chegou a 94,9%.

Para 3 e 4 de novembro, a redução de 0,25 ponto também já aparece como o cenário mais provável. A manutenção da Selic, que dominava as apostas semanas atrás, perdeu força rapidamente.

O passo seguinte começa a ser dado em dezembro. Na curva para a reunião de 8 e 9, o corte de 0,25 ponto ganhou terreno e já supera a manutenção, enquanto também cresceram as apostas em movimentos maiores. Ou seja: o buy side — a parte do mercado que de fato coloca dinheiro em jogo — já precifica pelo menos dois cortes e começa a investir na hipótese de um terceiro ainda neste ano.

O movimento deixa o Boletim Focus para trás. A mediana das projeções continua apontando Selic de 13,75% no fim de 2026, compatível com apenas uma redução de 0,25 ponto a partir do nível atual. É um descompasso conhecido nas viradas de ciclo: o buy side costuma se mexer primeiro, enquanto o sell side — a outra parte do mercado, a que não coloca dinheiro — demora mais para incorporar a nova percepção de mercado.