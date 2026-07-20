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Burnham assume Reino Unido com economia frágil e perdas do Brexit

Novo primeiro-ministro promete governo pró-negócios, mas recebe país com baixo crescimento, inflação pressionada e produtividade afetada pela saída da UE

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 09h35
Homem de óculos, camisa polo branca e pulseiras azuis e pretas, com a boca aberta e punhos cerrados, expressando intensidade em um evento público
Ao prometer uma gestão pró-negócios, Burnham procura responder à cautela do setor privado diante das mudanças políticas. (Ryan Jenkinson/Getty Images)
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Andy Burnham assumiu nesta segunda-feira, 20, o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido com a promessa de comandar um governo pró-negócios e elevar o padrão de vida da população. O trabalhista sucede Keir Starmer em um momento de crescimento econômico moderado, aumento dos custos de energia e efeitos persistentes do Brexit sobre o comércio e a produtividade britânicos.

A economia do Reino Unido cresceu 0,1% em maio, após recuar 0,1% em abril, segundo o Office for National Statistics (ONS), órgão oficial de estatísticas do país. O resultado foi sustentado pelo setor de serviços, que avançou 0,3% no mês. A produção industrial caiu 0,5%, enquanto a construção recuou 0,8%.

No trimestre encerrado em maio, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico avançou 0,7% em relação aos três meses anteriores. Na comparação anual, a economia cresceu 1,3%, o melhor resultado em dez meses. Os dados indicam alguma recuperação depois de anos de baixo crescimento, mas ainda mostram diferenças relevantes entre os setores.

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Em 2025, o PIB do Reino Unido cresceu 1,3%, depois de uma expansão de 1% em 2024. O desempenho por habitante foi mais fraco: o PIB per capita avançou 1,1% no ano passado, após cair 0,1% em 2024. No primeiro trimestre de 2026, houve alta de 0,6% na comparação com os três meses anteriores, de acordo com o ONS.

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As perspectivas para os próximos meses permanecem limitadas. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê crescimento de 0,9% para o Reino Unido em 2026 e de 1,1% em 2027. A entidade estima ainda que a inflação alcance 3,7% neste ano, antes de recuar para 2,4% no próximo, e que a taxa de desemprego chegue a 5,5%.

Entre os fatores que pesam sobre a atividade estão a alta da energia decorrente do conflito no Oriente Médio, as taxas de juros ainda restritivas, o ajuste das contas públicas e a incerteza internacional. A interrupção do tráfego pelo Estreito de Ormuz, rota de cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito negociados no mundo, encareceu combustíveis e outros custos de produção para empresas e famílias britânicas.

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Burnham também terá de administrar os efeitos de longo prazo do Brexit. O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia em 2020, quatro anos depois do referendo em que a maioria dos eleitores apoiou a saída do bloco. A mudança criou novas barreiras comerciais, exigências alfandegárias e custos administrativos nas relações com o principal mercado externo britânico.

O Office for Budget Responsibility (OBR), órgão independente responsável pelas projeções fiscais do governo, estima que o Brexit reduzirá em 15% as importações e exportações britânicas no longo prazo, na comparação com um cenário em que o país tivesse permanecido na União Europeia. O efeito esperado é uma redução de 4% na produtividade potencial da economia, com impacto integral ao longo de quinze anos.

Essas estimativas não significam que toda a perda de crescimento registrada desde o referendo tenha sido causada pelo Brexit. Durante o período, o país também enfrentou a pandemia, a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia, inflação elevada e aumento dos juros. Ainda assim, o OBR mantém a avaliação de que a saída do bloco europeu deixou uma perda estrutural para o comércio e para a capacidade produtiva do Reino Unido.

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Ao prometer uma gestão pró-negócios, Burnham procura responder à cautela do setor privado diante das mudanças políticas. Ele é o sétimo primeiro-ministro britânico em dez anos. A OCDE recomendou que o novo governo preserve a disciplina fiscal, enfrente os preços elevados da energia e adote medidas para aumentar os investimentos e a produtividade.

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