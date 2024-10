Burger King oferecerá batata frita grátis para quem votar no domingo

Na próxima segunda-feira, 7, o Burger King realizará a campanha “O BK quer comprar o seu voto”, que visa incentivar os brasileiros a votarem nas eleições municipais deste domingo, 6. A iniciativa consiste no ganho, sem necessidade de pedir algum lanche, de uma porção média de batatas fritas ou onion rings por parte de quem apresentar o comprovante de votação em qualquer restaurante da rede. A promoção valerá somente no dia posterior à eleição.

Esse movimento da rede de fast food acompanha o “2 por R$ 25,00 & Confirma”, lançado no mês de setembro com nove comerciais de 15 segundos. Nos vídeos, a marca simula candidatos de partidos fictícios fazendo promessas, que são interrompidas para destacar promoções de sanduíches Whopper. Com as campanhas, o restaurante alerta sobre os 31 milhões de cidadãos que não compareceram às urnas em 2022.

Em publicação oficial nas redes sociais, Igor Puga, vice-presidente de marketing da Zamp, máster-franqueada do Burger King no Brasil, conta que o objetivo é promover o engajamento cívico dos consumidores. “Essa ação encerra uma campanha divertida e irreverente, reforçando o papel social do BK, algo que muitas vezes passa despercebido pelo nosso perfil mais humorístico”, comentou.

De acordo com Puga, a promoção é limitada a 693 das aproximadamente 1.000 lojas da rede no Brasil e cada uma tem um limite de 150 CPFs por dia para a promoção, medida que procura evitar problemas logísticos e garantir que todos os consumidores tenham a chance de participar. A expectativa é que, ao longo do dia, sejam distribuídos até 200 mil pacotes de batata frita e onion rings.