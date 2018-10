O Burger King teve que alterar a comunicação dos tótens de autoatendimento após vídeo questionar a preferência eleitoral da rede de fast food. O vídeo mostrava que a tentativa de utilizar o nome Bolsonaro para identificar o autor do pedido era barrada pelo sistema.

Em seguida, o terminal exibia a seguinte mensagem: “O BK Brasil repudia qualquer ato de discriminação racial, de gênero, classe social ou de qualquer outro tipo. Nossa empresa preza pela igualdade e diversidade.”

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostrava que era possível fazer o pedido se identificando como Lula, o nome do ex-presidente petista que foi impedido de sair candidato nas eleições e indicou o ex-prefeito Fernando Haddad para seu lugar na disputa.

Eleitores de Bolsonaro se irritaram e defenderam o boicote à rede.

Em comunicado no YouTube e nas redes sociais, o Burger King informou que bloqueou a utilização de outros nomes nos tótens de autoatendimento. “Já bloqueamos outros nomes que podem ter associações políticas. Gostaríamos de reforçar que não apoiamos nenhum candidato ou partido, e que aqui todos são sempre bem-vindos!”

A empresa também modificou a mensagem de bloqueio de tela. Em vez de explicar razões de discriminação, a tela apenas informa que ‘o nome ou termo digitado não é válido. Por favor, escreva novamente”.

Antes do primeiro turno, um filme publicitário do Burger King recebeu elogios por explicar os efeitos do voto em branco, “Votar em branco é um direito seu. Mas dá uma olhadinha no que pode acontecer quando alguém escolhe no seu lugar. “