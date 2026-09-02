Bull capta 20 milhões de reais e mira R$ 1 bilhão em crédito neste ano

A Bull, startup de infraestrutura de crédito fundada em 2025, captou 20 milhões de reais em uma rodada seed liderada pelos fundos Maya e Caravela, com participação da Canary. Em apenas um ano, a empresa saiu do MVP para uma carteira de mais de 20 clientes, entre fintechs, instituições financeiras, marketplaces e varejistas.

Agora, a aposta é acelerar. A Bull pretende superar 100 milhões de reais em crédito originado por mês no terceiro trimestre e alcançar 1 bilhão de reais em operações até o fim de 2026. Parte do novo capital será destinada a inteligência artificial, cibersegurança, dados e automação dos processos de concessão de crédito. A companhia começou pelo consignado privado, mas quer usar a mesma infraestrutura para lançar novas modalidades de empréstimos.