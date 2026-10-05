Alta de 45%? O potencial da Bolsa se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, segundo o BTG
Banco estima valorização de 11% a 20% em reais no cenário de retorno dos preços às médias históricas, com ganhos maiores em uma hipótese mais otimista
As ações brasileiras têm potencial de valorização de 11% a 20% em reais caso Flávio Bolsonaro (PL) vença o segundo turno da eleição presidencial, segundo relatório do BTG Pactual divulgado nesta segunda-feira, 5. Em um cenário mais otimista, o ganho poderia chegar a 45%. A avaliação do banco é que uma vitória do senador criaria expectativas de medidas mais decisivas para enfrentar o desequilíbrio das contas públicas, levando investidores a pagar mais pelas ações.
O cálculo parte da relação entre o preço dos papéis e o lucro esperado das empresas para os próximos 12 meses. Excluindo Petrobras e Vale, as ações brasileiras são negociadas atualmente por cerca de dez vezes esse lucro projetado. Quanto maior essa relação, maior o valor que o mercado atribui às companhias para uma mesma expectativa de resultado.
O BTG utiliza duas bases de comparação. Na média dos últimos dez anos, as ações foram negociadas por 11,1 vezes o lucro esperado. O retorno a esse patamar representaria uma valorização de 11%. Considerando a série histórica mais longa, cuja média é de 11,9 vezes, o potencial sobe para aproximadamente 20%.
Os ganhos de 32% a 45% correspondem a uma hipótese em que o mercado ultrapasse essas médias. Nesse cenário, os preços alcançariam um desvio-padrão acima delas, medida estatística usada para avaliar a distância em relação ao padrão histórico. Pela referência dos últimos dez anos, o potencial seria de 32%; pela série mais longa, de 45%. São cenários de valorização calculados pelo banco, condicionados à vitória de Flávio, e não uma previsão de alta já contratada.
Assinado pelos analistas Carlos Sequeira, Osni Carfi e Bruno Ferreira, o relatório também aponta a possibilidade de valorização do real. Se isso ocorrer junto com a alta das ações, o ganho medido em dólares seria maior, beneficiando investidores estrangeiros. O documento não estabelece um prazo definido para atingir os percentuais projetados.
Na avaliação do BTG, varejistas, construtoras voltadas à média e à alta renda e empresas do mercado de capitais estão entre os setores que poderiam apresentar desempenho superior. Companhias mais endividadas também aparecem entre as possíveis beneficiadas nesse cenário.
Entre os nomes destacados estão Renner, C&A, Assaí, Cyrela, B3, XP, Localiza, Motiva, Rede D’Or, Equatorial, Energisa, Auren, Sabesp e Allos. O banco também cita empresas com grande volume de posições vendidas, operações de investidores que apostam na queda dos papéis. Uma reversão dessa expectativa pode levar à recompra das ações para encerrar as posições, ampliando o movimento de alta.