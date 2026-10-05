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Alta de 45%? O potencial da Bolsa se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, segundo o BTG

Banco estima valorização de 11% a 20% em reais no cenário de retorno dos preços às médias históricas, com ganhos maiores em uma hipótese mais otimista

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h05 | Atualizado em 5 out 2026, 11h13
A OPOSIÇÃO NO ATAQUE - Flávio: o candidato do PL diz que “quem vota em Lula está votando em Moraes” e ressalta que o petista está ao lado de uma ala do Supremo “que descumpriu a lei”
Entre os nomes destacados estão Renner, C&A, Assaí, Cyrela, B3, XP, Localiza, Motiva, Rede D’Or, Equatorial, Energisa, Auren, Sabesp e Allos. (Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/.)
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Alta de 45%? O potencial da Bolsa se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, segundo o BTG Priorize VEJA no Google

As ações brasileiras têm potencial de valorização de 11% a 20% em reais caso Flávio Bolsonaro (PL) vença o segundo turno da eleição presidencial, segundo relatório do BTG Pactual divulgado nesta segunda-feira, 5. Em um cenário mais otimista, o ganho poderia chegar a 45%. A avaliação do banco é que uma vitória do senador criaria expectativas de medidas mais decisivas para enfrentar o desequilíbrio das contas públicas, levando investidores a pagar mais pelas ações. 

O cálculo parte da relação entre o preço dos papéis e o lucro esperado das empresas para os próximos 12 meses. Excluindo Petrobras e Vale, as ações brasileiras são negociadas atualmente por cerca de dez vezes esse lucro projetado. Quanto maior essa relação, maior o valor que o mercado atribui às companhias para uma mesma expectativa de resultado.

O BTG utiliza duas bases de comparação. Na média dos últimos dez anos, as ações foram negociadas por 11,1 vezes o lucro esperado. O retorno a esse patamar representaria uma valorização de 11%. Considerando a série histórica mais longa, cuja média é de 11,9 vezes, o potencial sobe para aproximadamente 20%.

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Os ganhos de 32% a 45% correspondem a uma hipótese em que o mercado ultrapasse essas médias. Nesse cenário, os preços alcançariam um desvio-padrão acima delas, medida estatística usada para avaliar a distância em relação ao padrão histórico. Pela referência dos últimos dez anos, o potencial seria de 32%; pela série mais longa, de 45%. São cenários de valorização calculados pelo banco, condicionados à vitória de Flávio, e não uma previsão de alta já contratada.

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Assinado pelos analistas Carlos Sequeira, Osni Carfi e Bruno Ferreira, o relatório também aponta a possibilidade de valorização do real. Se isso ocorrer junto com a alta das ações, o ganho medido em dólares seria maior, beneficiando investidores estrangeiros. O documento não estabelece um prazo definido para atingir os percentuais projetados.

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Na avaliação do BTG, varejistas, construtoras voltadas à média e à alta renda e empresas do mercado de capitais estão entre os setores que poderiam apresentar desempenho superior. Companhias mais endividadas também aparecem entre as possíveis beneficiadas nesse cenário.

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Entre os nomes destacados estão Renner, C&A, Assaí, Cyrela, B3, XP, Localiza, Motiva, Rede D’Or, Equatorial, Energisa, Auren, Sabesp e Allos. O banco também cita empresas com grande volume de posições vendidas, operações de investidores que apostam na queda dos papéis. Uma reversão dessa expectativa pode levar à recompra das ações para encerrar as posições, ampliando o movimento de alta.

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