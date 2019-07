BTG Pactual digital adquire 80% de braço de investimento do Ourinvest

O BTG Pactual digital anunciou nesta sexta-feira, 19, a aquisição de 80% do capital social da Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), o braço de investimento do banco Ourinvest. Segundo os acordos do negócio, as empresas vão continuar existindo separadamente. O valor da operação não foi divulgado.

Segundo o BTG, na prática, a Ourinvest DTVM continuará atuando como uma empresa independente. A novidade é que ela se tornará uma nova marca dentro da unidade digital de varejo do banco de investimentos BTG Pactual, anunciada em maio. Essa unidade oferece serviços como conta-corrente, serviços bancários de crédito ao consumidor e plataforma de seguros e previdência. A aquisição não envolve o banco Ourinvest.

Com a aquisição, a ideia do BTG é aumentar sua base de clientes. “A Ourinvest DTVM é reconhecida no mercado por seu time muito experiente, com sólidos relacionamentos construídos ao longo de mais de 40 anos. Sua base de clientes é bastante sofisticada”, afirma Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

Já para o Ourinvest, o objetivo é aumentar o número de serviços oferecidos a seus clientes, aproveitando-se da plataforma do BTG. “Ela nos dará os produtos que os clientes esperam e que os nossos officers precisam para continuarmos crescendo com qualidade”, afirma Ralph Bigio, responsável pelas operações da Ourinvest DTVM.

O fechamento da aquisição está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre as quais, a aprovação do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).