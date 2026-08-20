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Economia

BTG Pactual avança sobre mercado de benefícios com novo cartão que reúne VR e VA

Produto terá versões física e virtual e poderá ser usado em compras presenciais, online e por carteiras digitais.

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 11h17 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h25
Uma mão segura um smartphone branco com a tela exibindo um cartão de crédito digital e um ícone de OK com um visto azul, aproximando-o de uma máquina de cartão azul com a mensagem Aproxime o celular. Ao fundo, um caixa eletrônico preto e um carrinho de supermercado com vegetais
Novo estreante no mercado de benefícios: versão digital do Cartão BTG Benefícios na modalidade aproximação (BTG Pactual/Divulgação)
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BTG Pactual avança sobre mercado de benefícios com novo cartão que reúne VR e VA Priorizar nos meus resultados Google

O banco BTG Pactual anunciou nesta quinta-feira, 20, sua entrada no mercado de benefícios corporativos com o lançamento do Cartão BTG Benefícios. A nova solução reúne vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) em um único cartão, com bandeira Mastercard. O produto foi apresentado durante o CONARH, maior feira de RH da América Latina. Voltado a empresas e funcionários, o cartão terá versões física e virtual e poderá ser utilizado em compras presenciais e online, além de carteiras digitais.

A gestão será integrada ao aplicativo BTG Banking, por meio do qual os usuários poderão ativar o cartão, gerar a versão virtual e consultar saldo e transações. O cartão físico também terá pagamento por aproximação e a possibilidade de emissão de cartões adicionais com compartilhamento de saldo.

Para as áreas de Recursos Humanos (RH) das empresas, a plataforma permitirá fazer recargas, emitir cartões físicos e virtuais, acompanhar a operação em tempo real e integrar a gestão aos sistemas de folha de pagamento. A proposta do banco é concentrar a administração dos benefícios em uma única plataforma. “Queremos simplificar a gestão para as empresas e, ao mesmo tempo, oferecer aos colaboradores uma experiência mais prática e integrada no dia a dia”, diz Marcelo Flora, sócio-diretor do BTG.

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