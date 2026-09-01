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BTG Pactual amplia experiências de luxo para clientes em gastronomia

As ofertas são válidas até novembro de 2026 e estão disponíveis para todos os cartões de crédito do banco

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 14h35
Lucro do BTG Pactual bate recorde em 2024
A instituição também criou uma nova categoria premium, o Ultrablue World Legend (Divulgação/BTG Pactual/VEJA.com)
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O BTG Pactual lançou uma série de benefícios gastronômicos para clientes que utilizarem os cartões do banco em restaurantes como Rubaiyat, Varanda Grill, Fogo de Chão, Corrientes 348 e Assador. As vantagens incluem 10% de cashback na fatura, sobremesa de cortesia e welcome drink. A iniciativa foi enviada com exclusividade a VEJA Negócios nesta terça-feira, 1º.

As ofertas são válidas até novembro de 2026 e estão disponíveis para todos os cartões de crédito do banco. A instituição também criou uma nova categoria premium, o Ultrablue World Legend, voltada a clientes com pelo menos 3 milhões de reais em investimentos no BTG Pactual.

A nova modalidade reúne também benefícios oferecidos pela plataforma Ultrablue e acrescenta vantagens em gastronomia, viagens, hotelaria, vinhos, cultura e mobilidade.

Na gastronomia, os clientes do Ultrablue World Legend têm acesso a benefícios em restaurantes participantes do Programa Michelin. Entre as vantagens estão isenção da taxa de rolha, serviço de valet e facilidades para reservas em restaurantes como D.O.M., Maní, Tangará Jean-Georges, Jun Sakamoto, Kinoshita e Kazuo.

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Os titulares também contam com acesso ilimitado ao Taste of Priceless, dining club localizado no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O espaço oferece menu assinado pelo chef Alex Atala, degustação de vinhos e whiskies e uma área de wellness com serviços de cromoterapia e massagens.

O pacote inclui ainda uma parceria com a vinícola italiana Argiano, que oferece 10% de desconto na compra de vinhos e 15% de desconto em reservas de hospedagem pagas com o cartão BTG Pactual.

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“Com essa nova categoria premium, ampliamos a família de cartões para atender um perfil de cliente com necessidades ainda mais específicas, mantendo a essência do Ultrablue e incorporando diferenciais que elevam o nível de personalização e sofisticação da experiência”, afirma Marcelo Flora, sócio do BTG Pactual.

Cartão oferece cashback e pontos

Além dos benefícios em gastronomia, o Ultrablue World Legend oferece 4,5 pontos por dólar gasto ou 2% de cashback em compras nacionais e internacionais. Os pontos podem ser transferidos para parceiros, utilizados como desconto na fatura ou direcionados para investimentos. Nas compras internacionais feitas com o cartão, o IOF é zero.

Na área de viagens, o pacote inclui Seguro Viagem Omint para o titular e até dois acompanhantes, traslados para aeroportos em carros blindados da Rhino e 20% de desconto no acesso ao Terminal BTG Pactual.

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Os clientes também têm acesso ilimitado a mais de 2 mil salas VIP em aeroportos pelo mundo por meio de DragonPass e LoungeKey. O benefício é válido para o titular e permite até 12 acompanhantes por ano.

Na hotelaria, titulares e acompanhantes têm vantagens em hotéis selecionados, como Copacabana Palace, Palácio Tangará, Hotel Unique e Hotel das Cataratas. Entre os benefícios estão anytime check-in e check-out, descontos em serviços de spa e amenidades de boas-vindas.

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Cartão também mira clientes do mercado de arte

O World Legend também inclui benefícios voltados ao mercado de arte. Em parceria com a galeria Nara Roesler, o serviço de art advisory oferece assessoria para compra e venda de obras, pesquisas personalizadas de mercado, acompanhamento de instalação e conservação e convites para feiras de arte no Brasil e no exterior.

O Ultrablue World Legend pode ser contratado por clientes elegíveis diretamente pelo aplicativo do BTG Pactual. A mensalidade é de 400 reais, com possibilidade de isenção para clientes que tenham gastos mensais de pelo menos 40 mil reais no cartão de crédito.

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