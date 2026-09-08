BTG mira 19,9% da Viveo e para um passo antes de gatilho para OPA
Banco pretende converter debêntures em ações e limita participação a 0,1 ponto do percentual que obrigaria oferta por toda a companhia
O BTG Pactual pode sair do aumento de capital da Viveo como um de seus maiores acionistas — mas pretende parar exatamente antes do limite que o obrigaria a fazer uma oferta por toda a companhia. O banco assumiu o compromisso de subscrever sobras da operação até alcançar, no máximo, 19,9% do capital da empresa.
O percentual chama atenção porque o estatuto da Viveo estabelece uma espécie de poison pill a partir de 20%. Qualquer investidor que atinja ou ultrapasse esse patamar precisa lançar uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações da companhia. O teto estabelecido pelo BTG fica, portanto, apenas 0,1 ponto percentual abaixo do gatilho.
A entrada também não será feita necessariamente com dinheiro novo. O BTG poderá integralizar as ações recebidas nas sobras por meio da capitalização de créditos de debêntures da Viveo. Na prática, o banco poderá trocar parte da dívida da companhia por participação acionária.
O movimento ocorre em meio à reestruturação financeira da Viveo. Neste ano, a empresa renegociou bilhões de reais em debêntures e alongou amortizações para o período entre 2029 e 2034. A Moody’s chegou a classificar a operação como uma troca de dívida realizada sob estresse financeiro, embora posteriormente tenha elevado a nota de crédito da companhia.
O aumento de capital da Viveo pode chegar a 869,8 milhões de reais. Na primeira etapa, foram subscritos aproximadamente 630,3 milhões de reais, deixando cerca de 239,4 milhões de reais em ações disponíveis para as etapas seguintes. É nesse estoque de sobras que o BTG pretende avançar.
Para viabilizar a operação, o banco pediu ainda que o período de subscrição das sobras seja prorrogado por pelo menos 65 dias, de modo a permitir a obtenção das aprovações concorrenciais necessárias. O compromisso não garante que o BTG chegará efetivamente aos 19,9%: isso dependerá do volume de ações que permanecer disponível depois do exercício de preferência pelos demais acionistas.
A proximidade com os 20% ganha ainda mais significado porque o gatilho já foi menor. Em 2024, a Viveo elevou sua poison pill de 15% para 20%, justamente ampliando o espaço para a entrada de investidores relevantes sem que fosse disparada automaticamente uma oferta pela companhia.