Brookfield fecha compra de R$ 1,4 bilhão e amplia em 55% operação logística no Brasil

A Brookfield concluiu a compra de oito parques logísticos da Marq Logistics, plataforma da Ares Management, por cerca de 1,4 bilhão de reais. A operação acrescenta 562,7 mil metros quadrados de área bruta locável ao portfólio da gestora no Brasil e, segundo a companhia, representa uma expansão de aproximadamente 55% de sua presença no segmento.

São quatro ativos em São Paulo e quatro no Rio de Janeiro. Os maiores são o Campo Grande, no Rio, com 139,2 mil metros quadrados, e o Imigrantes, em São Paulo, com 136,7 mil metros quadrados. O pacote inclui ainda Vinhedo, Dutra I e Dutra II, em São Paulo, e Itatiaia, Pavuna e Irajá, no Rio.

A transação também dá à Brookfield um potencial adicional de construção de 128 mil metros quadrados em Irajá. É a primeira entrada da companhia no mercado de galpões logísticos do Rio, onde a gestora já possui investimentos em imóveis corporativos e residenciais.

Os empreendimentos adquiridos têm cerca de 80% de ocupação, abaixo dos 99% registrados pelo portfólio logístico que a Brookfield já operava. A diferença é justamente uma das apostas da gestora: elevar a ocupação dos novos ativos por meio de gestão ativa. Entre os locatários do portfólio estão empresas como Shopee, Colgate e Procter & Gamble.

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Com a operação concluída, a Brookfield passa a ter 22 ativos logísticos no Brasil e cerca de 1,9 milhão de metros quadrados entre empreendimentos em operação e desenvolvimento. A Marq é a plataforma global de logística imobiliária da Ares e incorporou, no fim de 2025, os antigos negócios da GLP Brasil.