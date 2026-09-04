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Economia

BRK, de saneamento, acelera investimentos em sua concessão em Maceió

Valor do investimento é expressivo se comparado à época antes da privatização

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 11h00 | Atualizado em 4 set 2026, 11h29
Homem de pele clara, cabelo escuro e curto, vestindo terno preto e camisa branca, sentado à mesa com as mãos entrelaçadas. Ele olha para frente com um leve sorriso. Ao fundo, uma janela com vista para uma cidade com arranha-céus e vegetação, sob luz natural
Alexandre Thiollier, CEO da BRK (Divulgação/Divulgação)
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Depois de avaliar uma abertura de capital que poderia levantar 4 bilhões de reais, a BRK, uma das maiores companhias privadas de saneamento do país, agora acelera sua expansão. “O Marco Legal criou as condições para que o setor desse um salto de escala e previsibilidade”, afirma o CEO Alexandre Thiollier. Apenas em sua concessão de Maceió, a empresa investiu 1 bilhão de reais desde 2021.

Durante os dez anos anteriores à concessão, a região hoje atendida pela BRK em Alagoas recebeu investimentos de apenas 144 milhões de reais. Agora, serão destinados 400 milhões à construção de uma nova estação e de adutoras que, segundo a empresa, beneficiarão 650 000 pessoas.

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