BRK, de saneamento, acelera investimentos em sua concessão em Maceió
Valor do investimento é expressivo se comparado à época antes da privatização
Depois de avaliar uma abertura de capital que poderia levantar 4 bilhões de reais, a BRK, uma das maiores companhias privadas de saneamento do país, agora acelera sua expansão. “O Marco Legal criou as condições para que o setor desse um salto de escala e previsibilidade”, afirma o CEO Alexandre Thiollier. Apenas em sua concessão de Maceió, a empresa investiu 1 bilhão de reais desde 2021.
Durante os dez anos anteriores à concessão, a região hoje atendida pela BRK em Alagoas recebeu investimentos de apenas 144 milhões de reais. Agora, serão destinados 400 milhões à construção de uma nova estação e de adutoras que, segundo a empresa, beneficiarão 650 000 pessoas.