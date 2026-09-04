BRK, de saneamento, acelera investimentos em sua concessão em Maceió

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A BRK, uma das maiores companhias privadas de saneamento do país, optou por acelerar sua expansão em vez de realizar uma abertura de capital. O CEO Alexandre Thiollier afirma que o Marco Legal criou as condições ideais para o setor. Em Maceió, a empresa já investiu R$ 1 bilhão desde 2021, com mais R$ 400 milhões planejados.

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Depois de avaliar uma abertura de capital que poderia levantar 4 bilhões de reais, a BRK, uma das maiores companhias privadas de saneamento do país, agora acelera sua expansão. “O Marco Legal criou as condições para que o setor desse um salto de escala e previsibilidade”, afirma o CEO Alexandre Thiollier. Apenas em sua concessão de Maceió, a empresa investiu 1 bilhão de reais desde 2021.

Durante os dez anos anteriores à concessão, a região hoje atendida pela BRK em Alagoas recebeu investimentos de apenas 144 milhões de reais. Agora, serão destinados 400 milhões à construção de uma nova estação e de adutoras que, segundo a empresa, beneficiarão 650 000 pessoas.