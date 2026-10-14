BRB diz que avalia negociação de R$ 6 bilhões com fundos árabes
Estatal afirmou que a iniciativa é apenas uma avaliação e que não há nada formalmente definido
O Banco do Brasília (BRB) confirmou nesta quarta-feira, 14, que seu acionista controlador está avaliando uma possível negociação de 6 bilhões de reais com fundos árabes para solucionar os problemas financeiros da empresa. No entanto, não há até uma momento uma definição material sobre caso, pois o mesmo segue em tratativas.
“As informações divulgadas se referem à iniciativa e avaliação conduzida pelo acionista controlador, não havendo, até o momento, ato ou deliberação formal da companhia correspondente ao tema”, disse a empresa em comunicado enviado ao mercado.
A manifestação da empresa acontece após notícia do Uol afirmar que governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou um aporte de 6 bilhões de reais de fundos árabes na companhia. Segundo informações, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, e demais diretores vão para Dubai negociar esse possível empréstimo com árabes.
O valor seria para suprir o empréstimo de 6,6 bilhões de reais que a companhia tentou pegar com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mas que não avançou por falta de aval da União.
“A companhia esclarece que seu acionista controlador vem avaliando alternativas relacionadas ao fortalecimento de sua estrutura patrimonial, observados os procedimentos legais, regulatórios e de governança aplicáveis. Nesse contexto, o BRB tem prestado o auxílio técnico às necessidades do controlador”, explica o banco em nota.
No comunicado, o BRB reafirmou eu compromisso com a transparência, a adequada prestação de informações ao mercado e o cumprimento da regulamentação aplicável.