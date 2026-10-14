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BRB diz que avalia negociação de R$ 6 bilhões com fundos árabes

Estatal afirmou que a iniciativa é apenas uma avaliação e que não há nada formalmente definido

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 08h39
Fachada do Banco BRB
O valor seria para suprir o empréstimo de 6,6 bilhões de reais que a companhia tentou pegar com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) (Divulgação/Divulgação)
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BRB diz que avalia negociação de R$ 6 bilhões com fundos árabes Priorize VEJA no Google

O Banco do Brasília (BRB) confirmou nesta quarta-feira, 14, que seu acionista controlador está avaliando uma possível negociação de 6 bilhões de reais com fundos árabes para solucionar os problemas financeiros da empresa. No entanto, não há até uma momento uma definição material sobre caso, pois o mesmo segue em tratativas.

“As informações divulgadas se referem à iniciativa e avaliação conduzida pelo acionista controlador, não havendo, até o momento, ato ou deliberação formal da companhia correspondente ao tema”, disse a empresa em comunicado enviado ao mercado.

A manifestação da empresa acontece após notícia do Uol afirmar que governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou um aporte de 6 bilhões de reais de fundos árabes na companhia. Segundo informações, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, e demais diretores vão para Dubai negociar esse possível empréstimo com árabes.

O valor seria para suprir o empréstimo de 6,6 bilhões de reais que a companhia tentou pegar com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mas que não avançou por falta de aval da União.

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“A companhia esclarece que seu acionista controlador vem avaliando alternativas relacionadas ao fortalecimento de sua estrutura patrimonial, observados os procedimentos legais, regulatórios e de governança aplicáveis. Nesse contexto, o BRB tem prestado o auxílio técnico às necessidades do controlador”, explica o banco em nota.

No comunicado, o BRB reafirmou eu compromisso com a transparência, a adequada prestação de informações ao mercado e o cumprimento da regulamentação aplicável.

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