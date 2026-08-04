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BRB convoca assembleia para decidir batalha judicial ligada ao caso Master

Banco deve tomar medida contra ex-administradores que envolveram a empresa no escândalo de Daniel Vorcaro

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 07h34
Fachada do prédio do BRB
A assembleia foi marcada para o dia 24 de agosto de 2026, às 10h (Joédson Alves/Agência Brasil)
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BRB convoca assembleia para decidir batalha judicial ligada ao caso Master Priorizar nos meus resultados Google

O Banco de Brasília (BRB) convocou uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a adoção de medidas judiciais de responsabilização civil relacionadas ao caso Banco Master, segundo comunicado enviado ao mercado na noite desta segunda-feira, 3.

A assembleia foi marcada para o dia 24 de agosto de 2026, às 10h. De acordo com o documento, os acionistas irão votar a autorização para que o banco adote medidas judiciais de responsabilidade civil contra ex-administradores que, por ação ou omissão, venham a ser identificados como responsáveis pelos prejuízos sofridos pelo BRB.

“A proposta visa à reparação dos danos patrimoniais e morais causados ao banco em decorrência das operações realizadas com o ecossistema Banco Master/REAG, no contexto dos fatos apurados na Operação Compliance Zero”, informou a instituição.

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A Operação Compliance Zero é uma investigação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de gestão fraudulenta, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo o Banco Master e ex-executivos do BRB.

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Segundo as investigações, o banco estatal teria adquirido carteiras de crédito sem lastro ou compostas por créditos fictícios originados pelo Banco Master. As operações teriam sido utilizadas para inflar artificialmente os ativos da instituição privada e transferir o risco para o BRB. A Polícia Federal também investiga se houve falhas deliberadas nos mecanismos de controle interno e de governança durante a realização das negociações.

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As operações sob investigação somam cerca de 12 bilhões de reais, mas o impacto financeiro definitivo para o BRB ainda não foi divulgado, já que o banco ainda não publicou seu balanço. A deterioração financeira levou a instituição a buscar uma operação de suporte de até 6,5 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), posteriormente homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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A crise desencadeada pelas operações investigadas na Operação Compliance Zero é apontada como um dos principais fatores por trás da maior deterioração financeira enfrentada pelo BRB em sua história recente, com impactos sobre a liquidez, a necessidade de capitalização e a perda de confiança de investidores e do mercado na instituição.

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