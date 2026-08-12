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Bravonix quer adicionar R$ 30 milhões à receita com corrida das empresas por IA

Empresa aposta em plataforma americana de governança de dados para capturar avanço da inteligência artificial no mercado corporativo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h00
IA
(Reprodução/VEJA)
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Bravonix quer adicionar R$ 30 milhões à receita com corrida das empresas por IA Priorizar nos meus resultados Google

A corrida das empresas brasileiras para incorporar inteligência artificial virou uma nova avenida de crescimento para a Bravonix. A companhia projeta adicionar R$ 30 milhões à receita nos próximos dois anos com o Turing Discovery, plataforma de governança e descoberta de dados que representa com exclusividade no Brasil.

Desenvolvida na Califórnia, a tecnologia vasculha bancos de dados, aplicações, servidores, nuvens e outros repositórios corporativos para identificar, classificar e rastrear as informações mantidas pelas empresas. A tese da Bravonix é que, quanto mais as companhias avançarem no uso de IA, maior será a necessidade de saber exatamente quais dados possuem, onde eles estão armazenados e quem pode acessá-los.

“O maior desafio das empresas hoje não é apenas proteger dados, mas saber exatamente onde eles estão, como são utilizados e quais representam maior risco para o negócio. Sem essa visibilidade, não existe governança consistente nem inteligência artificial confiável”, afirma Leandro Zenobio, diretor de governança de dados da Bravonix.

O mercado começa a ganhar escala. Segundo a TIC Empresas 2025, do Cetic.br, a parcela das empresas brasileiras que utiliza inteligência artificial avançou de 13% para 17% entre 2024 e 2025. Entre as grandes companhias, o índice já chega a 50%.

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A Bravonix já atuava nesse terreno com a LGPDNOW, plataforma criada para auxiliar empresas na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, tenta aproveitar uma segunda onda: transformar governança de dados, antes associada principalmente à conformidade regulatória, em infraestrutura necessária para a adoção de IA dentro das empresas.

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