Bravonix quer adicionar R$ 30 milhões à receita com corrida das empresas por IA

A corrida das empresas brasileiras para incorporar inteligência artificial virou uma nova avenida de crescimento para a Bravonix. A companhia projeta adicionar R$ 30 milhões à receita nos próximos dois anos com o Turing Discovery, plataforma de governança e descoberta de dados que representa com exclusividade no Brasil.

Desenvolvida na Califórnia, a tecnologia vasculha bancos de dados, aplicações, servidores, nuvens e outros repositórios corporativos para identificar, classificar e rastrear as informações mantidas pelas empresas. A tese da Bravonix é que, quanto mais as companhias avançarem no uso de IA, maior será a necessidade de saber exatamente quais dados possuem, onde eles estão armazenados e quem pode acessá-los.

“O maior desafio das empresas hoje não é apenas proteger dados, mas saber exatamente onde eles estão, como são utilizados e quais representam maior risco para o negócio. Sem essa visibilidade, não existe governança consistente nem inteligência artificial confiável”, afirma Leandro Zenobio, diretor de governança de dados da Bravonix.

O mercado começa a ganhar escala. Segundo a TIC Empresas 2025, do Cetic.br, a parcela das empresas brasileiras que utiliza inteligência artificial avançou de 13% para 17% entre 2024 e 2025. Entre as grandes companhias, o índice já chega a 50%.

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A Bravonix já atuava nesse terreno com a LGPDNOW, plataforma criada para auxiliar empresas na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, tenta aproveitar uma segunda onda: transformar governança de dados, antes associada principalmente à conformidade regulatória, em infraestrutura necessária para a adoção de IA dentro das empresas.