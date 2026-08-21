Braskem quebra silêncio e fala sobre possível recuperação extrajudicial

A Braskem afirmou que suas negociações com credores sobre uma reestruturação de dívida, incluindo uma possível recuperação extrajudicial, se intensificaram nos últimos dias, mostra documento enviado ao mercado na noite desta quinta-feira, 20.

O pronunciamento acontece após matéria do jornal O Globo afirmar que a companhia preparava pedido de recuperação extrajudicial para a próxima semana com o objetivo de reestruturar uma dívida de 10,3 bilhões de dólares.

“A companhia avalia a adoção de potenciais medidas de proteção contra credores, considerando o prazo de suspensão das execuções e constrições acima indicado”, diz a Braskem.

A petroquímica comenta que não há uma decisão sobre as condições da reestruturação da dívida bilionária. A Braskem encerrou o primeiro semestre de 2026 com lucro líquido de 4,5 bilhões de reais. Ainda que a empresa teve um resultado positivo nesse semestre, a companhia passou por uma série de prejuízos, que fizeram a companhia queimar caixa.

Continua após a publicidade

Ao fim do primeiro semestre de 2026, a Braskem possuía 12,1 bilhões de dólares em dívidas, mas a empresa tem apenas 1,1 bilhão de dólares em caixa, o que torna necessário fazer a reestruturação dos 10,3 bilhões de dólares em dívidas. Vale lembrar que o valor final e os detalhes do acordo ainda não foram definidos.