Braskem fecha acordo de recuperação extrajudicial de US$ 4,9 bilhões
Reestruturação prevê operação com conversão de créditos em ações, descontos para credores e emissão de títulos de longo prazo
A Braskem assinou um acordo com seus credores sobre o plano de recuperação extrajudicial, mostra documento enviado ao mercado nesta terça-feira, 24. O Acordo prevê reduzir o endividamento da companhia de 12 bilhões de dólares para cerca de 7 bilhões de dólares em um acordo de 4,9 bilhões de dólares entre controladores e credores.
A Braskem estima reduzir seu endividamento por meio de um aporte de 1,3 bilhão de dólares, que tende a ser garantido pela Petrobras, sua controladora. O plano combina ainda a conversão de 3,6 bilhões de dólares de créditos em ações, descontos sobre a dívida e emissão de novos títulos de longo prazo.
Os termos foram acordados em princípio com credores que representam a maioria dos créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial da companhia. A proposta, porém, ainda não é vinculante e depende da conclusão das negociações, de aprovações societárias e da homologação judicial.
O plano prevê três alternativas para os credores. Na primeira, eles poderão converter parte dos créditos em ações da Braskem e receber o saldo em novos títulos de dívida garantidos. A conversão poderá alcançar 3,6 bilhões de dólares, caso nenhum credor escolha as outras modalidades. O montante será reduzido conforme a adesão às opções de desconto ou de novos títulos de longo prazo.
Os papéis que serão emitidos nessa modalidade não terão vencimento nem amortização antes de 2031. Os juros começarão em 10,5% ao ano, mas poderão ser reduzidos conforme a melhora da classificação de risco da empresa. A proposta também prevê a possibilidade de pagamento de juros com novos títulos, em vez de dinheiro, até dezembro de 2028, com um prêmio adicional de 2 pontos percentuais.
Na segunda alternativa, os credores poderão aceitar um desconto de 30% sobre o valor de seus créditos e receber novos títulos garantidos equivalentes a 70% do montante original. Os papéis terão as mesmas condições previstas para os títulos da primeira opção.
A terceira modalidade prevê a troca dos créditos por novos títulos com vencimento em 2060 e juros de 1% ao ano, que também poderão ser pagos com novos papéis. Essa será a alternativa padrão para os credores que não escolherem expressamente outra opção.
Além da renegociação das dívidas, a Braskem pretende realizar um aumento de capital de 2,25 bilhões de dólares, aberto aos atuais acionistas e a terceiros. Desse total, 1,3 bilhão de dólares terão compromisso de subscrição garantido pelos principais acionistas ou por investidores, valor que tende a ser aportado pela Petrobras. Quem participar da oferta com dinheiro novo terá desconto de 20% sobre o preço de conversão da dívida em ações.
A operação será realizada simultaneamente à conversão dos créditos em ações, de modo que a injeção de capital e a renegociação do passivo ocorram na mesma etapa.