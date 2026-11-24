A Braskem assinou um acordo com seus credores sobre o plano de recuperação extrajudicial, mostra documento enviado ao mercado nesta terça-feira, 24. O Acordo prevê reduzir o endividamento da companhia de 12 bilhões de dólares para cerca de 7 bilhões de dólares em um acordo de 4,9 bilhões de dólares entre controladores e credores.

A Braskem estima reduzir seu endividamento por meio de um aporte de 1,3 bilhão de dólares, que tende a ser garantido pela Petrobras, sua controladora. O plano combina ainda a conversão de 3,6 bilhões de dólares de créditos em ações, descontos sobre a dívida e emissão de novos títulos de longo prazo.

Os termos foram acordados em princípio com credores que representam a maioria dos créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial da companhia. A proposta, porém, ainda não é vinculante e depende da conclusão das negociações, de aprovações societárias e da homologação judicial.

O plano prevê três alternativas para os credores. Na primeira, eles poderão converter parte dos créditos em ações da Braskem e receber o saldo em novos títulos de dívida garantidos. A conversão poderá alcançar 3,6 bilhões de dólares, caso nenhum credor escolha as outras modalidades. O montante será reduzido conforme a adesão às opções de desconto ou de novos títulos de longo prazo.

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Os papéis que serão emitidos nessa modalidade não terão vencimento nem amortização antes de 2031. Os juros começarão em 10,5% ao ano, mas poderão ser reduzidos conforme a melhora da classificação de risco da empresa. A proposta também prevê a possibilidade de pagamento de juros com novos títulos, em vez de dinheiro, até dezembro de 2028, com um prêmio adicional de 2 pontos percentuais.

Na segunda alternativa, os credores poderão aceitar um desconto de 30% sobre o valor de seus créditos e receber novos títulos garantidos equivalentes a 70% do montante original. Os papéis terão as mesmas condições previstas para os títulos da primeira opção.

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A terceira modalidade prevê a troca dos créditos por novos títulos com vencimento em 2060 e juros de 1% ao ano, que também poderão ser pagos com novos papéis. Essa será a alternativa padrão para os credores que não escolherem expressamente outra opção.

Além da renegociação das dívidas, a Braskem pretende realizar um aumento de capital de 2,25 bilhões de dólares, aberto aos atuais acionistas e a terceiros. Desse total, 1,3 bilhão de dólares terão compromisso de subscrição garantido pelos principais acionistas ou por investidores, valor que tende a ser aportado pela Petrobras. Quem participar da oferta com dinheiro novo terá desconto de 20% sobre o preço de conversão da dívida em ações.

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A operação será realizada simultaneamente à conversão dos créditos em ações, de modo que a injeção de capital e a renegociação do passivo ocorram na mesma etapa.