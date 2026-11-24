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Após fechar acordo com credores no Brasil, a Braskem corre contra o tempo para destravar um aporte de 71 milhões de dólares no México. Entenda os bastidores da reestruturação da Braskem Idesa e os entraves judiciais que a petroquímica ainda precisa superar para afastar a crise.

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Depois de costurar um acordo bilionário com seus credores para evitar uma recuperação judicial no Brasil, a Braskem ainda precisa resolver um problema no México. A petroquímica tem de destravar um aporte de 71 milhões de dólares à Braskem Idesa, cuja reestruturação financeira, embora aprovada pela Justiça americana em setembro, esbarra em restrições impostas pela Justiça brasileira.

Os termos comerciais do acordo anunciado pela Braskem na noite de segunda-feira, 23, analisados pelo Radar Econômico, preveem que o plano atualizado de recuperação extrajudicial da petroquímica autorize a implementação da reestruturação da operação mexicana. A inclusão desse dispositivo representa um avanço nas negociações, mas não significa que as restrições judiciais tenham sido automaticamente superadas.

A destinação de recursos à Braskem Idesa foi um dos principais pontos de atrito entre os credores da petroquímica nos últimos meses, como mostrou a coluna. Em setembro, a Justiça paulista determinou a suspensão de novas transferências de recursos para a operação mexicana, em meio à disputa sobre a preservação do caixa da companhia brasileira.

O plano de reorganização da Braskem Idesa contempla a conversão de um financiamento estimado em 415 milhões de dólares em participação societária, além do aporte adicional de 71 milhões de dólares. Outros 825 milhões de dólares em dívidas com detentores de títulos deverão ser convertidos em ações. Ao fim da operação, a participação da Braskem na companhia mexicana deverá cair de 75% para 58,3%.

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Nas demonstrações financeiras mais recentes, a própria Braskem reconhece a existência de incerteza substancial sobre a capacidade de continuidade operacional da empresa mexicana. Além do aporte final, permaneciam suspensas obrigações relacionadas a opções de compra e venda de participações societárias previstas no plano de reorganização.

A petroquímica solicitou à Justiça brasileira mais 20 dias úteis para apresentar seu plano atualizado de recuperação extrajudicial. O acordo com os credores nacionais abre caminho para pacificar a disputa em torno dos recursos destinados ao México, mas a conclusão das duas reestruturações ainda depende da superação de obstáculos jurídicos.