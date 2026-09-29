ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Braskem diz que bloqueio à Idesa pode levar a cobrança de US$ 71 milhões nos EUA

Petroquímica afirma que precisa fazer novo aporte até 11 de outubro para concluir reestruturação da subsidiária mexicana;

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 22h10
.
Braskem (Braskem/Divulgação)
Continua após publicidade
Braskem diz que bloqueio à Idesa pode levar a cobrança de US$ 71 milhões nos EUA Priorize VEJA no Google

A disputa entre a Braskem e seus credores no Brasil ganhou um novo relógio. Em recurso apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra a decisão que suspendeu novos compromissos relacionados à mexicana Braskem Idesa, a petroquímica informou que ainda precisa realizar um aporte de US$ 71 milhões para concluir a operação e que o desembolso deve ocorrer até 11 de outubro.

Segundo manifestação apresentada nesta terça-feira, 29, pelos credores em resposta ao recurso, a Braskem argumentou que a manutenção da cautelar pode expor a companhia à execução dos US$ 71 milhões nos Estados Unidos, criar um conflito entre as jurisdições brasileira e americana e até colocar em risco o controle da subsidiária mexicana. 

O dinheiro é uma das condições ainda pendentes para o chamado Effective Date, quando o plano de reorganização da Idesa, já aprovado pela Justiça americana, passa efetivamente a vigorar. Também faltam, segundo os documentos citados pelos credores, a assinatura do novo acordo de acionistas, a implementação das opções de compra e venda de ações e a conversão de determinados créditos em participação societária. 

A Idesa entrou com pedido de proteção pelo Chapter 11 nos Estados Unidos em 17 de agosto. O plano foi confirmado pelo Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas em 24 de setembro — no mesmo dia em que a Justiça paulista determinou a suspensão de novos desembolsos e compromissos da Braskem relacionados à reestruturação mexicana.

Siga

Credores contestam urgência

Na manifestação protocolada nesta terça-feira, os credores contestam a tese de que a Braskem esteja diante de um prazo fatal em 11 de outubro.

Continua após a publicidade

Segundo eles, o próprio acordo de reestruturação da Idesa permite que o Effective Date seja prorrogado, mediante consenso entre as partes, até a chamada Outside Date, fixada em 5 de dezembro.

Continua após a publicidade

Por isso, sustentam que o aporte de US$ 71 milhões não se tornaria automaticamente exigível em 11 de outubro e que a companhia poderia negociar a extensão do cronograma enquanto a disputa no Brasil é resolvida.

O argumento estabelece uma nova frente na batalha judicial. A Braskem tenta demonstrar que a cautelar brasileira pode produzir consequências imediatas sobre uma reestruturação já aprovada nos Estados Unidos. Os credores sustentam, por sua vez, que há espaço contratual para adiar a conclusão do processo sem colocar a operação da Idesa em risco.

Continua após a publicidade

Os próprios credores reconhecem que uma parcela relevante dos recursos previstos para a subsidiária mexicana já foi desembolsada. O que permanece suspenso são justamente atos necessários ao fechamento da reestruturação, entre eles os US$ 71 milhões e a formalização da estrutura de opções de compra e venda das ações.

Continua após a publicidade

A disputa ocorre dentro da recuperação extrajudicial da Braskem no Brasil. Os credores defendem que novos compromissos relacionados à Idesa sejam analisados antes de sua implementação por poderem afetar o patrimônio disponível aos credores brasileiros. A Braskem, por outro lado, sustenta no recurso que a operação foi autorizada pelo plano de recuperação e questiona a interferência judicial em decisões de gestão da companhia.

Publicidade
TAGS:
Braskem
Radar Econômico
Recuperação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).