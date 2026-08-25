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Braskem deixa o Ibovespa a partir de hoje após recuperação extrajudicial

As ações BRKM3 e BRKM5 deixarão de fazer parte de 18 índices, entre eles o Ibovespa (IBOV)

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 09h36 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h01
Braskem: demora em acordo sobre nafta pode abalar investimentos
A exclusão será realizada com base no preço de fechamento dos papéis após o encerramento do pregão regular desta terça-feira (Braskem/Divulgação)
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Braskem deixa o Ibovespa a partir de hoje após recuperação extrajudicial Priorizar nos meus resultados Google

A Braskem será excluída de uma série de índices da B3 a partir do fechamento do pregão desta terça-feira, 25. A mudança foi comunicada pela bolsa após a petroquímica entrar em recuperação extrajudicial na última segunda-feira, 24.

As ações BRKM3 e BRKM5 deixarão de fazer parte de 18 índices, entre eles o Ibovespa (IBOV), principal índice da bolsa brasileira, além de IGCX, ICO2, IBXX, IMAT, IGCT, IBRA, INDX, ISEE, ITAG, IBHB, IBEP, IBEW, IBBE, IBBC, SMLL, IBBR e SCSR.

A exclusão será realizada com base no preço de fechamento dos papéis após o encerramento do pregão regular desta terça-feira. Com a saída da Braskem, sua participação será redistribuída proporcionalmente entre os demais ativos que compõem cada carteira.

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A B3 também informou que serão feitos os ajustes correspondentes nos redutores dos respectivos índices para refletir a nova composição das carteiras.

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