Braskem deixa o Ibovespa a partir de hoje após recuperação extrajudicial

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A Braskem será removida de 18 índices da B3, incluindo o Ibovespa, a partir do fechamento do pregão desta terça-feira, 25. A decisão da bolsa ocorre após a petroquímica entrar em recuperação extrajudicial. Acompanhe os desdobramentos dessa medida e a redistribuição de sua participação nos ativos.

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A Braskem será excluída de uma série de índices da B3 a partir do fechamento do pregão desta terça-feira, 25. A mudança foi comunicada pela bolsa após a petroquímica entrar em recuperação extrajudicial na última segunda-feira, 24.

As ações BRKM3 e BRKM5 deixarão de fazer parte de 18 índices, entre eles o Ibovespa (IBOV), principal índice da bolsa brasileira, além de IGCX, ICO2, IBXX, IMAT, IGCT, IBRA, INDX, ISEE, ITAG, IBHB, IBEP, IBEW, IBBE, IBBC, SMLL, IBBR e SCSR.

A exclusão será realizada com base no preço de fechamento dos papéis após o encerramento do pregão regular desta terça-feira. Com a saída da Braskem, sua participação será redistribuída proporcionalmente entre os demais ativos que compõem cada carteira.

A B3 também informou que serão feitos os ajustes correspondentes nos redutores dos respectivos índices para refletir a nova composição das carteiras.