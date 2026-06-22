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Brasileiros se planejam para a Copa de 2026 e apostam em compra gradual de dólares

Com a volatilidade do câmbio e os custos de viagens internacionais, torcedores recorrem a estratégias de planejamento financeiro para acompanhar o Mundial

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 14h23 | Atualizado em 22 jun 2026, 15h57
MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at Azteca Stadium on April 21, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Taça da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México (Manuel Velasquez - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A Copa do Mundo de 2026 já movimenta não apenas os apaixonados por futebol, mas também o planejamento financeiro de quem pretende acompanhar os jogos de perto. Diante das oscilações do dólar e dos custos envolvidos em uma viagem internacional, cada vez mais brasileiros têm adotado estratégias para acumular moeda estrangeira de forma gradual e evitar compras de última hora.

O movimento já pode ser observado entre clientes do Inter. Segundo dados da instituição, o Porquinho do Hexa, solução criada para o acúmulo progressivo de dólares destinados a viagens e gastos internacionais, já reúne mais de 18 milhões de reais em depósitos e 48 milhões de reais investidos.

A iniciativa reflete uma mudança de comportamento entre os consumidores, que passaram a enxergar o câmbio como parte do planejamento da viagem e não apenas como uma despesa realizada poucos dias antes do embarque. “Percebemos que os clientes estão cada vez mais conscientes da importância de construir sua reserva em moeda estrangeira ao longo do tempo. Isso reduz o impacto das oscilações cambiais e traz mais previsibilidade para quem pretende viajar”, explica Cassio Segura, Country Manager USA do Inter.

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Além do acúmulo gradual de dólares, a instituição observa uma busca crescente por soluções que permitam otimizar gastos no exterior. Entre elas estão o uso de programas de fidelidade, cashback e a conversão de pontos em moeda americana.

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Segundo o banco, também houve aumento na utilização do programa Loop para experiências internacionais, com crescimento de 200% na procura por benefícios voltados a viagens. O interesse por gift cards de marcas como Apple, Walmart e Best Buy também avançou, assim como a contratação de eSIMs para uso na América do Norte.

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A tendência acompanha o aumento da demanda por viagens internacionais entre brasileiros. Com a Copa sendo disputada simultaneamente nos Estados Unidos, Canadá e México, muitos torcedores precisaram começar a organizar os gastos com antecedência, considerando despesas como passagens aéreas, hospedagem, ingressos, alimentação e deslocamentos internos.

Além do planejamento financeiro, especialistas destacam que a compra escalonada de moeda estrangeira pode ajudar a reduzir os efeitos da volatilidade do mercado cambial, diluindo o preço médio pago pelo dólar ao longo dos meses.

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A expectativa é que esse comportamento continue ganhando força não apenas durante a Copa do Mundo, mas também entre consumidores que viajam para estudar, trabalhar ou fazer turismo no exterior, consolidando uma cultura de planejamento financeiro mais estruturada para gastos internacionais.

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