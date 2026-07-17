Brasileiros passam a negociar dívidas antes que elas envelheçam

Os brasileiros estão mudando a forma como lidam com as dívidas. Em vez de esperar meses para renegociar débitos em atraso, consumidores têm buscado acordos cada vez mais cedo, movimento que também vem alterando a estratégia das empresas de recuperação de crédito.

Um levantamento da plataforma Pagou Fácil, da Paschoalotto, mostra que 81,26% da carteira administrada pela empresa em 2026 é composta por dívidas com até 90 dias de atraso. O percentual supera os 80,17% registrados em 2025 e representa um avanço expressivo em relação a 2024, quando essa fatia era de 70,45%. Como consequência, a participação das dívidas com mais de 90 dias caiu de 29,55% para 18,74%.

Segundo a empresa, o movimento indica uma mudança tanto por parte dos consumidores quanto dos credores, que passaram a buscar soluções antes que os débitos se tornem mais difíceis de recuperar. “Os dados mostram que consumidores estão buscando acordos antes que a dívida se torne um problema ainda maior, enquanto as empresas também têm investido em abordagens mais ágeis e personalizadas. Quanto mais cedo acontece a negociação, maiores são as chances de um acordo sustentável para ambos os lados”, afirma Diego Martins Mosquim, diretor de Planejamento e Qualidade da Paschoalotto.

Dívidas recentes concentram os acordos

A tendência aparece tanto nas operações com garantia quanto naquelas sem garantia. Nas carteiras sem garantia, 81,18% das negociações envolvem débitos com até 90 dias de atraso. Já nas operações com garantia, essa participação chega a 87,57%, indicando que a antecipação da negociação se tornou uma prática recorrente em diferentes modalidades de crédito.

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O levantamento também aponta diferenças na forma de pagamento. Entre as operações sem garantia, 54,87% dos acordos são quitados à vista, enquanto 45,13% são parcelados. Nas operações com garantia, predominam as atualizações contratuais, responsáveis por quase 65% dos acordos.

Outro movimento observado é o avanço dos canais digitais na recuperação de crédito. Em junho, 38,7% dos pagamentos foram realizados por meios digitais, percentual que mantém trajetória de crescimento nos últimos meses e reforça a preferência dos consumidores por soluções que oferecem rapidez e disponibilidade a qualquer hora.

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O ticket médio das negociações permaneceu relativamente estável. Nas operações sem garantia, o valor médio das dívidas quitadas ficou em torno de 275 reais. Já nas operações com garantia, o montante médio foi de aproximadamente 1.840 reais.

Apesar da maior disposição para negociar, a capacidade de pagamento das famílias ainda depende principalmente da renda. Segundo o levantamento, o atraso no recebimento de salários ou rendimentos responde por 45,13% dos casos de inadimplência. Em seguida aparecem o desemprego (19,61%) e o endividamento (18,38%). A empresa também destaca que, embora as projeções para 2026 indiquem desaceleração da inflação, a expectativa de aumento gradual do desemprego e oscilações na inadimplência ainda devem influenciar o comportamento de consumidores e empresas ao longo do ano.