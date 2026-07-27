ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Brasileiros já podem usar Pix em viagens internacionais; sistema começa a chegar ao exterior

Solução já está disponível em alguns estabelecimentos de países como Argentina e Portugal e permite pagamentos em reais com conversão automática

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 13h44 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h42
Pix Automático
Pix Automático (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)
Continua após publicidade
Brasileiros já podem usar Pix em viagens internacionais; sistema começa a chegar ao exterior Priorizar nos meus resultados Google

Os brasileiros já começam a encontrar uma facilidade que, até pouco tempo atrás, parecia improvável: pagar compras no exterior usando o Pix. A modalidade, que revolucionou os pagamentos no Brasil, passou a ser aceita em estabelecimentos de alguns países por meio de empresas que fazem a conversão automática entre o real e a moeda local.

A novidade já pode ser encontrada em destinos bastante procurados pelos brasileiros, como Argentina e Portugal, além de outros mercados que vêm adotando soluções de pagamento voltadas ao turismo internacional. Na prática, o consumidor realiza o pagamento utilizando o aplicativo do banco, da mesma forma que faz no Brasil, enquanto a conversão cambial ocorre automaticamente durante a transação.

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA

O funcionamento depende de empresas especializadas em pagamentos internacionais que fazem a integração entre o sistema brasileiro e os comerciantes estrangeiros. Para o consumidor, a experiência é semelhante à de um Pix tradicional: basta escanear um QR Code e confirmar a operação pelo aplicativo bancário.

Siga
Continua após a publicidade

A expansão acontece em um momento de crescimento das viagens internacionais dos brasileiros e acompanha o avanço das tecnologias de pagamentos instantâneos em diferentes países. Além da praticidade, o modelo reduz a necessidade de carregar dinheiro em espécie e pode representar uma alternativa ao uso de cartões de crédito, principalmente em compras de menor valor.

Apesar da novidade, a aceitação ainda é limitada e depende dos estabelecimentos parceiros das plataformas que oferecem o serviço. A expectativa do mercado, no entanto, é que a cobertura aumente gradualmente nos próximos anos, à medida que mais empresas integrem suas soluções ao sistema brasileiro.

Continua após a publicidade

Criado pelo Banco Central em 2020, o Pix se consolidou como o principal meio de pagamento do país e hoje movimenta bilhões de transações todos os meses. Agora, o sistema começa a dar os primeiros passos para ultrapassar as fronteiras nacionais, acompanhando uma tendência global de integração entre plataformas de pagamentos instantâneos.

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Economia
Pix
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).