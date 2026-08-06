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Brasileiros perderam R$ 65 bilhões em bets em 2025; veja o motivo

O estudo aponta que, com a cobrança de impostos, os ganhos líquidos dos apostadores foram reduzidos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 15h56 | Atualizado em 7 ago 2026, 10h34
Bets em alta: o número de empresas de jogos de azar deve crescer muito neste ano
A proibição de apostas para beneficiários do Bolsa Família provocou uma desaceleração significativa no crescimento das transações (iStock/Getty Images)
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Os brasileiros perderam 65,2 bilhões de reais em apostas no acumulado de 2025, mostra um estudo do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), elaborado em parceria com o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef) e publicado nesta quinta-feira, 6.

A pesquisa chegou a esse número com base na diferença entre os depósitos realizados por pessoas físicas nas plataformas de apostas e os valores pagos pelas bets aos apostadores. Em 2025, o volume adicional acumulado de transações alcançou 350,97 bilhões de reais, evidenciando a magnitude do impacto sobre o fluxo anual de recursos.

Segundo o levantamento, a proibição de apostas para beneficiários do Bolsa Família, implementada em outubro de 2025, provocou uma desaceleração significativa no crescimento das transações e aproximou a série observada da trajetória contrafactual ao fim do período analisado.

Para os pesquisadores, esse movimento também revela outro aspecto importante: o fato de uma medida direcionada especificamente aos beneficiários do programa social ter produzido efeito mensurável sobre o volume agregado de transações sugere que as famílias de menor renda tinham participação relevante no mercado brasileiro de apostas esportivas on-line.

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O estudo também aponta que a regulamentação das bets, com a cobrança de impostos, reduziu os ganhos líquidos dos apostadores. Até meados de 2024, os pagamentos realizados às plataformas e os valores devolvidos aos usuários permaneciam em níveis relativamente próximos, resultando em uma transferência líquida modesta.

A partir do início de 2025, porém, com o começo da tributação, os pagamentos destinados ao setor cresceram de forma expressiva, enquanto os recebimentos aumentaram em ritmo mais lento, fazendo com que a transferência líquida de recursos para as empresas de apostas se tornasse fortemente positiva.

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“Esse comportamento indica que o setor passou a absorver um volume substancial de recursos das famílias sem devolução proporcional, característica típica dos mercados de apostas, nos quais apenas uma parcela dos valores apostados retorna aos jogadores na forma de premiações”, diz o estudo.

Por fim, o levantamento destaca que o volume acumulado de transferências líquidas para as bets em 2025 correspondeu a aproximadamente 0,68% da Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias.

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