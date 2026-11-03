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Brasileiros impulsionam negócios imobiliários no Paraguai

Nova plataforma pretende movimentar 30 milhões de dólares em dois anos e aposta em corretores do Brasil para ampliar as vendas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 11h00 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h04
sede do governo do Paraguai em Assunção
Paraguai (Javier Ghersi/Getty Images)
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A crescente procura de brasileiros por imóveis no Paraguai está abrindo uma nova frente de negócios para o mercado imobiliário nacional. A Investire Paraguay, plataforma criada para conectar corretores brasileiros a empreendimentos no país vizinho, pretende movimentar 30 milhões de dólares em transações nos próximos dois anos. A iniciativa oferece aos profissionais do Brasil a possibilidade de participar das negociações e receber comissões de até 5% sobre o valor dos imóveis, pagas em dólar.

A aposta se apoia em um movimento já identificado por incorporadoras paraguaias. Segundo dados fornecidos pela Raíces Real Estate, uma das principais empresas do setor no país, compradores brasileiros responderam por 13 milhões de dólares em negócios até julho de 2026. O montante representou metade dos 26 milhões de dólares comercializados pela companhia no período.

A plataforma reúne informações sobre empreendimentos, condições comerciais e suporte especializado em questões tributárias, residenciais e de transferência internacional de recursos. O objetivo é permitir que corretores brasileiros acompanhem clientes interessados em diversificar o patrimônio ou adquirir imóveis no Paraguai, com apoio de profissionais locais na condução das operações.

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“O corretor brasileiro conhece o cliente, entende seus objetivos e já acompanha decisões importantes de patrimônio. Faltava uma estrutura que desse acesso organizado aos imóveis, às regras e aos especialistas necessários para atuar no Paraguai”, afirma Celso Pereira Raimundo, idealizador da Investire Paraguay.

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A aproximação entre os mercados ganhou força em julho, quando uma comitiva formada pelo presidente do sistema Cofeci-Creci e dirigentes de dez conselhos regionais brasileiros visitou empreendimentos paraguaios a convite da Raíces. A missão discutiu modelos comerciais, regras de atuação e oportunidades de participação de profissionais brasileiros nas vendas. Para a Investire, o desafio agora é transformar o interesse pelos imóveis paraguaios em uma rede permanente de negócios entre os dois países. A meta de 30 milhões de dólares corresponde a uma projeção da plataforma, e não a vendas já contratadas.

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