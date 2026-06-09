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Brasileiros gastam R$ 656,7 milhões com donuts e consumo dispara 78% em um ano

Categoria ganha força no foodservice brasileiro impulsionada pela busca por indulgência, praticidade e preferência de jovens adultos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 10h10
Indústria deve apostar em alimentos inovadores que brincam com texturas
Donuts ganha espaço na alimentação dos brasileiros (Fascinadora/Getty Images)
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Os donuts estão conquistando de vez o paladar dos brasileiros e se consolidando como uma oportunidade de negócios no setor de alimentação fora do lar. Dados do Instituto Foodservice Brasil (IFB) mostram que os consumidores desembolsaram cerca de 656,7 milhões de reais com a compra do produto nos 12 meses encerrados em março de 2026, resultado que representa um salto de 78% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O avanço vai além do faturamento. No acumulado do período, foram registradas mais de 28,5 milhões de transações envolvendo donuts, alta de 3% na comparação anual. O desempenho reforça a expansão da categoria no país e evidencia mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros, que têm incorporado o doce a diferentes momentos da rotina.

A praticidade é um dos fatores que ajudam a explicar esse crescimento. O lanche da tarde concentra 44% das ocasiões de consumo, seguido pelo período da manhã, responsável por 40% dos registros. O donut passa a ocupar um espaço associado a pausas rápidas, acompanhando a demanda por opções acessíveis e convenientes em um cotidiano cada vez mais acelerado.

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O perfil do consumidor também chama atenção. Pessoas entre 25 e 34 anos respondem por quase 54% do consumo da categoria, enquanto as mulheres representam mais de 77% das ocasiões registradas. Os números sugerem uma forte conexão do produto com consumidores que valorizam pequenas experiências de prazer ao longo do dia.

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A presença dos donuts em diferentes canais de venda também contribuiu para ampliar seu alcance. As padarias lideram o volume de compras, concentrando cerca de 30% das transações. Na sequência aparecem supermercados e hipermercados, com participação de 23%, demonstrando que o produto deixou de ser exclusividade de lojas especializadas para integrar a oferta regular do varejo alimentar.

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Outro destaque é o crescimento do consumo motivado pela indulgência. Segundo o IFB, esse atributo avançou 26% em comparação com o período anterior, reforçando uma tendência observada em diversos segmentos do foodservice: consumidores estão cada vez mais dispostos a investir em produtos que proporcionem momentos de satisfação e recompensa emocional.

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Para Alessandro Rios, presidente do Instituto Foodservice Brasil, o desempenho da categoria reflete transformações importantes no comportamento do consumidor. “O donut reúne atributos muito valorizados atualmente, como praticidade, sabor e a possibilidade de proporcionar uma pausa prazerosa durante o dia. Os dados mostram que a categoria vem ganhando relevância entre os consumidores brasileiros e ampliando sua presença em diferentes canais e ocasiões de consumo. Esse movimento reforça a importância de acompanhar as transformações dos hábitos de consumo para identificar oportunidades de crescimento dentro do foodservice”, afirma.

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