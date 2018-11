Brasileiros gastam 1,6 bilhão de dólares fora do país em outubro

Os gastos de turistas brasileiros caíram em outubro deste ano. Segundo o Banco Central, o total de despesas com viagens somou 1,603 bilhão de dólares. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 25, as despesas com viagens caíram 2,1% em outubro deste ano, quando comparadas a igual período de 2017.

O total deixado pelos brasileiros fora do país em outubro do último ano foi 1,637 bilhão de dólares. Nesse período, o dólar valorizou cerca de 14% frente ao real. No ano, os gastos dos brasileiros no ano também caem. As despesas com viagens somam 15,478 bilhões de dólares. Entre janeiro e outubro de 2017, somaram 15,782 bilhões. Os valores indicam baixa de 1,9%.

Receitas

As receitas com viagens, ou seja, os gastos de estrangeiros no Brasil, seguiram a mesma trajetória de queda. Em outubro, eles deixaram no país 455 milhões de dólares, aproximadamente 1,6% a menos do que no mesmo mês do ano passado.

No ano, os estrangeiros já gastaram no país 4,968 bilhões de dólares, cerca de 3% a mais do que nos dez primeiros meses de 2017.

Assim, o saldo do que os brasileiros gastam fora e a despesa de estrangeiros no Brasil indica um déficit de 10,51 bilhões de dólares nos primeiros dez meses do ano, sendo que 1,148 bilhão apenas em outubro. No ano passado, esses valores apontavam um déficit de 10,959 bilhões no ano e de 1,174 bilhão em outubro.