Brasileiros estão em Rafah e aguarda autorização para seguir para o Egito

Por Larissa Quintino Atualizado em 14 out 2023, 14h05 - Publicado em 14 out 2023, 13h57

O grupo de brasileiros que estavam abrigados em uma escola no norte de Gaza agora estão em uma casa alugada na cidade de Rafah, próxima da fronteira com o Egito. As informações são do Escritório de Representação do Brasil em Ramallah.

Ao todo, são 16 brasileiros que estão no local. Eles embarcaram na parte da manhã (madrugada no horário de Brasília) em um ônibus fretado, porém, precisaram voltar para a escola devido a preocupações de segurança, já que houve bombardeios no caminho que os levaria até o sul do território. Poucas horas depois, com a situação estabilizada, o grupo foi para Khan Yunis. Na cidade, há um grupo de 12 brasileiros que também aguardam a repatriação. A área é um pouco mais segura do que a que o outro grupo de brasileiros se encontrava, mas também inspira cuidados.

“O Brasil vem reiterando gestões, em alto nível, com vistas a viabilizar a entrada dos brasileiros e de seus familiares no Egito. A aeronave VC-2 está em Roma e aguarda autorização para resgatar os brasileiros procedentes da Faixa de Gaza”, afirmou o Itamaraty, em nota.

O Itamaraty informou também que o quinto voo de repatriação de cidadãos que estavam em Israel decolou de Tel Aviv na tarde deste sábado, com 215 passageiros e 16 animais de estimação. A aeronave segue para o Rio de Janeiro, com chegada prevista para o início da madrugada de domingo. O quarto voo chegou no Rio na madrugada deste sábado, trazendo de volta 207 passageiros e 4 animais de estimação. Segundo o Itamaraty, mais de 900 brasileiros já foram repatriados. “Novos voos de repatriação estão sendo avaliados”, diz a nota.

