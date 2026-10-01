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Brasileiros antecipam férias de fim de ano, mas deixam seguro viagem para a última hora

Cotações cresceram 97,6% em setembro, mas proteção ainda é contratada apenas seis dias antes do embarque; Estados Unidos lideram destinos em dezembro e janeiro

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 08h36 | Atualizado em 1 out 2026, 10h53
"gene da viagem": cientistas apontam que teria relação com os padrões de migração da pré-história
"gene da viagem": cientistas apontam que teria relação com os padrões de migração da pré-história (hinterhaus productions/Getty Images)
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As férias de fim de ano ainda estão a alguns meses de distância, mas já começaram a movimentar o mercado de seguro viagem. As cotações feitas por brasileiros cresceram 97,6% nos primeiros 20 dias de setembro de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Ciclic, empresa da BB Seguros.

O avanço vem acompanhado de uma antecipação no planejamento das viagens de dezembro e janeiro. Entre as apólices contratadas em setembro, 4,9% são destinadas a embarques nesses dois meses. Há um ano, a participação era de 2,2%. Ou seja, a fatia mais que dobrou. Em agosto, o movimento já começava a aparecer, embora de maneira mais tímida: as viagens previstas para dezembro e janeiro representaram 2,3% das apólices adquiridas no mês, ante 1,8% em agosto de 2025.

O volume acumulado reforça a tendência. Considerando as compras realizadas desde o início do ano até meados de setembro, a quantidade de apólices já contratadas para viagens entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027 está 85,8% acima do registrado no mesmo momento do ano passado.

Planeja antes, mas contrata na última hora

O comportamento dos consumidores, porém, apresenta um contraste. Embora as buscas pelas férias comecem meses antes, a contratação efetiva do seguro continua acontecendo muito perto do embarque. Em agosto e setembro deste ano, a mediana entre a compra da apólice e o início da viagem foi de apenas seis dias. O intervalo é o mesmo registrado nos dois meses de 2025.

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As próprias cotações indicam que o planejamento começa bem antes. Em setembro, 14,2% das simulações realizadas na plataforma eram para viagens previstas para dezembro ou janeiro, ante 13,8% no mesmo período do ano passado. “É comum que passagem e hospedagem sejam resolvidas com bastante antecedência, enquanto o seguro viagem acaba ficando para os últimos preparativos. O dado de seis dias mostra que ainda existe espaço para incluir essa proteção mais cedo no planejamento, principalmente em um período de alta demanda, quando qualquer problema de saúde, bagagem ou deslocamento pode afetar uma viagem organizada há meses”, afirma Paulo Pereira, superintendente de Finanças e Operações da Ciclic.

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O histórico da empresa mostra que outubro pode acelerar as contratações. No ano passado, 6,4% das apólices adquiridas no mês eram destinadas a viagens de dezembro e janeiro, ante 2,2% em setembro. O volume total de contratações também aumentou 1,5% de um mês para o outro.

Estados Unidos lideram viagens de fim de ano

Entre os brasileiros que já contrataram seguro para as férias de dezembro de 2026 e janeiro de 2027, os Estados Unidos aparecem como principal destino, concentrando 20,6% das apólices. O Brasil ocupa a segunda posição, com 15,9%, seguido pela Argentina, com 10,6%. Espanha responde por 7,6% das contratações, França por 5,3% e Chile por 4,3%. Os seis países, juntos, concentram 64,3% das apólices já adquiridas para o período.

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O crescimento das buscas e contratações ocorre justamente na preparação para uma das épocas de maior movimentação do turismo. Para o setor de seguros, os dados mostram uma oportunidade: transformar o planejamento antecipado de passagens e hospedagens também em antecipação da compra da proteção.

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