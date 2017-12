Brasileiro vai deixar compra de Natal para última hora

O brasileiro parece que vai deixar a compra de Natal para a última hora. Isso é o que mostra pesquisa realizada em todo o país pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

De acordo com o levantamento, 11,5 milhões de pessoas irão comprar os presentes apenas uma semana antes do Natal, o que corresponde a 9% de consumidores que têm a intenção de presentear alguém neste fim de ano.

A principal justificativa para 52% que deixam para comprar na última semana é a busca por uma promoção boa. Outros 15% afirmam que só recebem o pagamento perto do Natal e 10% justificam a falta de tempo. A explicação de 9% é a espera pelo pagamento da segunda parcela do 13º salário.

Pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo indica que 60% dos paulistanos pretendem dar presentes neste Natal, um aumento de 3 pontos porcentuais em relação a 2016.

Quando perguntados quem receberia os presentes, os entrevistados responderam filhos (27%) e as mães (22%). Logo depois aparecem namorados, amigos e pais.

A maioria dos entrevistados pretende comprar presentes de até 100 reais, mesmo patamar do Natal do ano passado. Apesar de o valor ser o mesmo, o comércio deve faturar mais, já que haverá mais gente presenteando.

O percentual de pessoas que vai dar mais de seis presentes subiu de 17% para 23% entre 2017 e 2017.

De acordo com a pesquisa, os itens mais procurados para presentear são os do setor de vestuário, calçados e acessórios, com 65,5% das intenções de compra. Em seguida aparecem, os brinquedos (30,1%), perfumes e cosméticos (17%) e telefone celular (4,8%).