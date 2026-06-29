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Brasil X Japão: Polymarket e Kalshi somam mais de 37 milhões de dólares em apostas

Para 74% dos apostadores, equipe de Carlo Ancelotti derrotará o Japão e avançará para as oitavas de final

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 12h31 | Atualizado em 29 jun 2026, 12h32
MIAMI, FLORIDA - JUNE 24: Vinícius Júnior #7 of Brazil celebrates with teammates after scoring a goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Seleção brasileira  (Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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O jogo entre as seleções do Brasil e do Japão, logo mais às 14h em Houston (Texas) e válido para a  primeira rodada de mata-mata da Copa do Mundo de 2026, não mobiliza apenas os torcedores. O Polymarket e o Kalshi, os dois principais sites de apostas preditivas do mundo, já estão festejando o resultado da partida desta segunda-feira 29 – qualquer que seja ele. Por volta do meio-dia (horário de Brasília), os sites já haviam registrado mais de 37 milhões  dólares (cerca de 192 milhões de reais pelo câmbio atual) em palpites.

No Kalshi, que somava cerca de 22 milhões de dólares em apostas, o Brasil conta com o apoio de 74% dos apostadores, sendo, portanto, o franco favorito para avançar para as oitavas de final. Já na Polymarket, que já movimentou 14 milhões de dólares, os jogadores atribuem 53% de chances de a equipe de Carlo Ancelotti liquidar fatura durante o tempo regulamentar, 27% de que termine empatada e 19% de que o Japão seja o vencedor. De qualquer modo, 74% afirmam que o desfecho – seja na prorrogação, seja numa disputa de pênaltis – será o avanço do Brasil.

Nos sites de previsões, a aposta é feita diretamente entre os jogadores – quem perde paga o valor prometido ao vencedor e as plataformas ganham uma comissão para manter o site. Já nas bets tradicionais, o jogador aposta contra o site e, em caso de vitória, o dinheiro sai do caixa da empresa.

O mercado de previsões vive uma fase de intenso crescimento mundial. Somente o Polymarket e o Kalshi movimentaram, no ano passado, 38,6 bilhões de dólares em apostas, praticamente monopolizando o mercado global, que faturou um total de 40 bilhões. A cifra representa um salto de 400% sobre 2024, mas as perspectivas são de um avanço igualmente forte nos próximos anos. A empresa americana de capital de risco Foresight Venture estima que o mercado mundial alcance os 300 bilhões de dólares neste ano. Já a consultoria Eilers & Krejcik projeta que, em 2030, as apostas preditivas movimentarão 1 trilhão de dólares.

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