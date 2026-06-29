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Brasil 2 X 1 Japão: As empresas que mais perderão com a derrota da seleção japonesa

Ações de empresas japonesas subiram na Bolsa de Tóquio com o avanço da seleção japonesa na Copa do Mundo de 2026

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 16h10 | Atualizado em 29 jun 2026, 16h15
Jovem jogador de futebol japonês, com cabelo escuro e mechas claras, vestindo uma camisa azul da seleção do Japão com listras brancas nos ombros e gola vermelha, segurando a gola com as duas mãos, em fundo preto
JOGO MILIONÁRIO Kento Shiogai, do Japão: ações de empresas japonesas subiram com o avanço da seleção na Copa do Mundo de 2026 (Ezra Shaw - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Os negócios envolvendo a Copa do Mundo de 2026 não se restringem à receita recorde da Fifa, que prevê faturar quase 11 bilhões de dólares com patrocínios e direitos de transmissão, entre outros. Cada país representado no torneio também movimenta uma bolada considerável de dinheiro. No caso da partida desta segunda-feira 29, em que o Brasil eliminou o Japão por um placar de 2 a 1, realizada em Houston, nos Estados Unidos, os japoneses têm muito a perder também fora de campo.

Segundo analistas de investimentos nipônicos, o impacto favorável da Copa é óbvio em alguns setores como a venda de televisores, o setor de bebidas e os negócios ligados à transmissão dos jogos. O Daiichi Life Research Institute estima que o maior evento esportivo do futebol movimente cerca de 180 milhões de dólares em consumo. Se o Japão vencer o Brasil e chegar às quartas de final, a cifra pode ser 50% maior.

À medida que os torcedores se animavam com o desempenho da seleção local, as vendas cresciam e, com elas, a cotação das ações de alguns grandes grupos. É o caso da cervejaria japonesa Kirin, cujas ações já subiram cerca de 3% desde o início da Copa no dia 11 de junho. As encomendas da empresa cresceram 30% nas semanas anteriores ao começo da disputa, na comparação com o mesmo período da Copa de 2022. Já a filial japonesa da rede de fast-food Pizza Hut projeta um incremento de 50% nas vendas nos dias de jogos do Japão.

Outra empresa do setor de serviços que tem muito a perder com a derrota dos chamados “samurais azuis” é a Hub Co., que opera uma rede de bares de estilo britânico no país. As ações da companhia subiram 3,6% durante a fase de grupos da Copa.

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A gigante de mídia Dentsu, que pagou 218 milhões de dólares pelos direitos de transmissão dos jogos japoneses e lucra revendendo-os a serviços de streamming, registrou uma alta de 3% na cotação de suas ações, à medida que o Japão avançava no torneio. A Mizuno, fabricante de artigos esportivos, se valorizou quase 4% na Bolsa de Tóquio nos últimos dias. A companhia aposta em uma chuteira branca, batizada de “Prism White Pack”, para se destacar em um mar de calçados cor-de-rosa que desfilam nos gramados nesta edição da Copa. O meio-campista japonês Ao Tanaka é o único entre os 1 248 atletas que participam.

 

 

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