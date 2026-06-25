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Brasil vai emitir títulos em moeda chinesa para fugir do dólar

Em abril, o Brasil também voltou a vender títulos em euro após mais de uma década

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 08h38 | Atualizado em 25 jun 2026, 09h38
Homem branco de barba, cabelo castanho, terno azul-marinho e gravata escura, falando ao microfone em uma mesa de reunião. À frente, um copo d'água e uma placa de identificação com "DARIO DURIGAN Ministro de Estado da Fazenda".
Durante a coletiva com a imprensa, Durigan afirmou que o gesto brasileiro é um voto de confiança na China (Lula Marques/Agência Brasil)
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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, formalizou em carta de intenções entregue ao presidente do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, a intenção de emitir títulos de dívida brasileira em yuan chinês no mercado local. O anúncio foi realizado em entrevista coletiva em Pequim nesta quinta-feira, 25.

A medida acontece durante um fortalecimento nas relações entre Brasil e China e a temática da desdolarização das economias globais. Isso porque, com a medida, os chineses poderão comprar títulos da dívida pública brasileira sem necessidade de dólar.

Durante a coletiva com a imprensa, Durigan afirmou que o gesto brasileiro é um voto de confiança na China. “Como um sinal de que devemos trabalhar juntos se queremos melhorar a vida de nossas pessoas”, disse o ministro. Em abril, o Brasil também voltou a vender títulos em euro após mais de uma década fora do mercado europeu.

Veja outros pontos que Durigan foi tratar na China

A agenda da missão inclui reuniões com autoridades governamentais, instituições financeiras e representantes do setor privado para discutir iniciativas prioritárias do governo brasileiro, como o Programa Eco Invest Brasil, a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP) e o desenvolvimento do mercado regulado de carbono.

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A cooperação entre o Brasil e a China em finanças verdes tem potencial para gerar benefícios concretos para ambos os países. A experiência chinesa na mobilização de capital para investimentos sustentáveis, combinada aos esforços brasileiros para estruturar novos instrumentos financeiros voltados à transição ecológica, cria oportunidades para ampliar fluxos de investimento, acelerar a descarbonização da economia e fortalecer cadeias produtivas sustentáveis.

A missão também buscará avançar iniciativas voltadas ao fortalecimento da cooperação institucional entre os dois países, incluindo discussões sobre a criação de uma adidância tributária brasileira na China, mecanismo que poderá contribuir para o aprofundamento da cooperação fiscal, tributária e aduaneira em um contexto de crescente integração econômica bilateral.

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Além da agenda financeira, a visita reforça o interesse comum de Brasil e China em ampliar a cooperação em áreas emergentes, como inteligência artificial, economia digital e governança de dados. O intercâmbio de experiências e o desenvolvimento de parcerias tecnológicas são elementos centrais para promover ganhos de produtividade, inovação e desenvolvimento sustentável.

A missão reafirma o compromisso do Brasil com o fortalecimento da parceria estratégica com a China e com a construção de soluções conjuntas para os desafios globais do século XXI, combinando crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental.

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