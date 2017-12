Brasil terá nove feriados nacionais em 2018; veja lista

O Ministério do Planejamento divulgou o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2018. O ano que vem terá nove dias de feriado nacional e cinco pontos facultativos.

Segundo o Planejamento, as datas deverão ser seguidas pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A portaria não traz a lista feriados estaduais, como o aniversário de São Paulo ou Dia da Consciência Negra.

O Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) criticou o excesso de feriados. Pelos cálculos do centro de estudos do CDLRio, o comércio do Rio poderá perder até 4,8 bilhões de reais em vendas com os feriados e possíveis ‘enforcamentos’ do ano.

Segundo o CDLRio, cada dia parado equivale a cerca de 405 milhões de vendas não realizadas. O mês mais prejudicado é novembro, com três feriados: Finados (sexta-feira), Proclamação da República (quinta-feira) e Consciência Negra (terça-feira).

Em nota, o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, diz que as lojas de rua localizadas no centro são as que mais sofrem, já que a região fica praticamente vazia.

“Não somos contra os feriados em datas comemorativas. Somos a favor de que a sociedade civil organizada, empresários, líderes de classe e autoridades se sentem à mesa para discutir outras soluções que evitem tamanho desperdício”, afirma ele em comunicado.