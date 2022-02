“Brasil tem visão tacanha de política externa”, diz Mendonça de Barros

Nesta quarta-feira, 16, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em um encontro que foi classificado pelo governo apenas de uma agenda de interesses comerciais e com foco, principalmente, no agronegócio. Apesar das declarações, os movimentos do governo na política internacional são vistos como erráticos principalmente por deixarem o país afastado de negociações internacionais mais amplas. Para José Roberto Mendonça de Barros, que foi secretário de política econômica de Fernando Henrique Cardoso e é sócio-fundador da MB Associados, essa postura é altamente prejudicial para o crescimento econômico do país.

“Quando olhamos para o futuro, há uma projeção de crescimento sustentável na Europa, de 4%, enquanto no Brasil crescerá zero este ano. Para o ano que vem cresceremos 1,5%, uma coisa magra e sem perspectiva nenhuma. Isso revela uma visão tacanha, estreita e atrasada da nossa política externa, que não foi assim no passado, não precisaria ser assim hoje e tenho certeza que não será no futuro na hora que tivermos uma outra proposição”, diz ele, que critica o isolamento do país em relação a países e regiões estratégicas.

“Sempre foi um ponto forte do Brasil no período anterior ter uma política internacional de ampliação do relacionamento comercial com o mundo todo. Nós estamos evidentemente, em relação à Europa e aos Estados Unidos, em um grau de distância inédito e isso não é bom. A política internacional sempre foi o nosso forte, de conviver com todos, de suporte à democracia, e abrir espaços econômicos. Isso seria de interesse do ponto de vista econômico, e não é o que foi prioritário. Tanto que hoje temos muito pouca relevância internacional e essa viagem não recompensa em nada”, diz Mendonça de Barros.

Para ele, a viagem é uma tentativa em vão de mostrar aos eleitores que há uma estratégia de política externa. “A viagem à Rússia é realmente uma viagem com uma pauta bem pobre. Antes de tudo supõe que a ideia no entorno dele é mostrar que não está tão isolado internacionalmente, quando de fato ele está sim. O governo Bolsonaro acaba tendo uma ligação maior com autocracias, o que é uma coisa estranha, especialmente porque vai para a Rússia e para Hungria e nenhum outro lugar. Se tivesse compensado com um terceiro lugar democrático, mostraria que temos relação com todo mundo”, diz ele.

O economista critica ainda a falta de uma visão de política pública e diplomática voltada para a agenda de futuro, que passa pela descarbonização e pela sustentabilidade, o que leva o país a perder grandes oportunidades na área ESG, que hoje está tão em voga. “Nós temos uma evidente má vontade da Europa conosco, isso nunca aconteceu antes. O próprio relacionamento com os EUA é o mais fraco de todos os tempos. É absolutamente insustentável que no mundo de hoje um país como o Brasil, com essa potência ambiental, as nossas florestas e a nossa matriz energética, ficar consistentemente fazendo vista grossa à destruição da natureza, e mais das vezes por dinheiro ilegal. Isso é um exemplo de como nos deixa longe e joga fora oportunidades econômicas. Uma grande oportunidade do mundo hoje é a descarbonização, há uma demanda evidente no mundo inteiro por processos que reduzam a pegada de carbono e inclusive novos combustíveis”, disse ele. A análise é de que a postura do governo no cenário internacional prejudica o crescimento do Brasil e faz com que o país perca oportunidades importantes que atrairiam mais investimentos internacionais, principalmente na área de infraestrutura.