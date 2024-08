Brasil tem 4,6 mil tentativas de golpes financeiros e digitais por hora

Por hora, criminosos cometem 4.678 tentativas de golpes financeiros digitais no Brasil. Em doze meses, o prejuízo estimado com crimes digitais por meio de aplicativos de mensagens e ligações telefônicas é de 71,4 bilhões de reais. Os dados são de pesquisa realizada pelo Datafolha, em parceria com o Fórum de Segurança Pública, e divulgada nesta terça-feira, 13.

O levantamento, feito com 2.508 pessoas de todas as regiões, engloba treze tipos de crimes. Entre os entrevistados, 10,8% foram vítimas de golpes financeiros no último ano, enquanto 9,2% tiveram seus celulares furtados ou roubados. Além disso, 13,7% relataram ter pago por produtos na internet ou redes sociais que não foram entregues. A margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Fraude no cartão lidera em prejuízo

O Datafolha estima que o prejuízo total com crimes patrimoniais, incluindo as tentativas de golpes financeiros, chega a 186 bilhões de reais no último ano. Este valor cobre tanto o lucro dos criminosos quanto os custos adicionais para as vítimas, como a compra de um novo celular após um roubo.

O maior prejuízo fica com as vítimas de fraudes de cartão de crédito: média de 1.702 reais. O roubo e furto de celulares causam uma média de 1.549 reais de prejuízo, enquanto golpes com Pix e boletos falsos resultam em perdas de em média de 1.470 reais.

Um quarto dos entrevistados sofreu pelo menos uma tentativa de golpe financeiro envolvendo transferências via Pix ou boletos falsos entre julho de 2023 e junho de 2024. O perfil que mais sofre com esse tipo de crime digital é formado por pessoas com renda familiar entre 5 e 10 salários mínimos, que residem em cidades com mais de 500 mil habitantes, possuem ensino superior e estão na faixa etária de 25 a 34 anos.

Para estimar o número de casos, foi considerada a proporção de indivíduos que relataram ter sido vítimas de diferentes tipos de golpes nos últimos doze meses, em relação ao tamanho total da população.