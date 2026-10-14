Brasil supera 1 milhão de carros eletrificados vendidos; quase 20% das vendas já são do segmento
Marca histórica foi alcançada em setembro, quando os emplacamentos cresceram 148,9% em relação ao mesmo mês de 2025, segundo a ABVE
O mercado brasileiro de veículos eletrificados ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de unidades vendidas desde o início da série histórica, em janeiro de 2012. Com os 53.126 emplacamentos registrados em setembro, o volume acumulado chegou a 1.003.310 veículos, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O resultado evidencia a aceleração do segmento no país, que já responde por quase um em cada cinco automóveis leves comercializados.
O crescimento ganhou força especialmente nos últimos anos. Foram necessários 13 anos e sete meses para que o Brasil alcançasse os primeiros 500 mil veículos eletrificados vendidos, marca atingida em julho de 2025. Já o segundo meio milhão foi comercializado em apenas 14 meses, entre agosto do ano passado e setembro deste ano.
A dimensão dessa mudança também aparece nos números mais recentes. Apenas nos nove primeiros meses de 2026, foram vendidos 381.609 veículos eletrificados, o equivalente a 38% de todo o volume acumulado desde 2012. Somados, os emplacamentos de 2024, 2025 e dos primeiros nove meses deste ano representam aproximadamente 78% das vendas de toda a série histórica. “É mais um recorde histórico e a prova definitiva de que já ingressamos numa nova etapa da evolução do mercado automotivo brasileiro”, afirma Ricardo Bastos, presidente da ABVE. Para o executivo, a expansão do setor coloca novos desafios para a indústria nacional, especialmente no desenvolvimento de fornecedores de peças e componentes e na atração de investimentos.
Vendas mais que dobram em um ano
Em setembro, os emplacamentos de veículos eletrificados cresceram 148,9% em relação ao mesmo período de 2025, quando haviam sido vendidas 21.342 unidades. Apesar da forte expansão anual, o resultado ficou 7,4% abaixo de agosto, mês em que o setor registrou seu recorde histórico de 57.386 veículos comercializados.
A participação dos eletrificados no mercado brasileiro de veículos leves chegou a 19,8% em setembro, ante 9,2% um ano antes. Isso significa que, de cada 100 veículos leves vendidos no país, aproximadamente 20 já pertencem a alguma categoria de eletrificação considerada pela ABVE. O desempenho contrasta com o crescimento do mercado automotivo como um todo. Enquanto as vendas de veículos leves avançaram 16,2% em 12 meses, para 268.721 unidades em setembro, os eletrificados cresceram em ritmo cerca de nove vezes superior.
Entre as tecnologias, os modelos totalmente elétricos, conhecidos como BEV, lideraram as vendas, com 22.246 unidades emplacadas em setembro, o equivalente a 41,9% do segmento. Na sequência apareceram os híbridos plug-in, que combinam motor a combustão e propulsão elétrica com possibilidade de recarga externa, com 20.202 unidades e participação de 38%.
Já os híbridos convencionais, que não precisam ser conectados à tomada, somaram 10.678 veículos vendidos. Dentro desse grupo, os modelos híbridos flex alcançaram 5.786 unidades, enquanto os híbridos tradicionais registraram 4.892 emplacamentos. Ambas as categorias renovaram seus recordes mensais.
Os micro-híbridos, que utilizam sistemas elétricos auxiliares, mas não possuem tração elétrica autônoma, ficaram fora da contagem oficial de eletrificados da ABVE. Considerando também esses modelos, o volume de veículos com algum nível de eletrificação comercializados em setembro alcançou 61.995 unidades, ou 23,1% do mercado de leves.
São Paulo lidera vendas
O estado de São Paulo concentrou a maior parcela dos emplacamentos de eletrificados em setembro, com 14.250 unidades, equivalentes a 26,8% do total nacional. Minas Gerais apareceu na segunda posição, com 4.346 veículos, seguido pelo Distrito Federal, com 4.158. Entre as cidades, a capital paulista liderou com 5.240 unidades comercializadas, seguida por Brasília, com 4.158, e Belo Horizonte, com 2.451. Regionalmente, o Sudeste respondeu por 43,5% das vendas, enquanto o Nordeste ficou com 20,8%.
A expansão do mercado também tem sido acompanhada pela chegada de fabricantes internacionais e pelo aumento da oferta de modelos. Montadoras como BYD, GWM e Geely ampliaram sua presença no país, enquanto a infraestrutura de recarga passou a alcançar mais regiões. Segundo levantamento da Tupi Mobilidade divulgado pela ABVE, o Brasil já conta com pelo menos 29.866 pontos de recarga públicos e semipúblicos.