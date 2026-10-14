Brasil supera 1 milhão de carros eletrificados vendidos; quase 20% das vendas já são do segmento

O mercado brasileiro de veículos eletrificados ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de unidades vendidas desde o início da série histórica, em janeiro de 2012. Com os 53.126 emplacamentos registrados em setembro, o volume acumulado chegou a 1.003.310 veículos, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O resultado evidencia a aceleração do segmento no país, que já responde por quase um em cada cinco automóveis leves comercializados.

O crescimento ganhou força especialmente nos últimos anos. Foram necessários 13 anos e sete meses para que o Brasil alcançasse os primeiros 500 mil veículos eletrificados vendidos, marca atingida em julho de 2025. Já o segundo meio milhão foi comercializado em apenas 14 meses, entre agosto do ano passado e setembro deste ano.

A dimensão dessa mudança também aparece nos números mais recentes. Apenas nos nove primeiros meses de 2026, foram vendidos 381.609 veículos eletrificados, o equivalente a 38% de todo o volume acumulado desde 2012. Somados, os emplacamentos de 2024, 2025 e dos primeiros nove meses deste ano representam aproximadamente 78% das vendas de toda a série histórica. “É mais um recorde histórico e a prova definitiva de que já ingressamos numa nova etapa da evolução do mercado automotivo brasileiro”, afirma Ricardo Bastos, presidente da ABVE. Para o executivo, a expansão do setor coloca novos desafios para a indústria nacional, especialmente no desenvolvimento de fornecedores de peças e componentes e na atração de investimentos.

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Vendas mais que dobram em um ano

Em setembro, os emplacamentos de veículos eletrificados cresceram 148,9% em relação ao mesmo período de 2025, quando haviam sido vendidas 21.342 unidades. Apesar da forte expansão anual, o resultado ficou 7,4% abaixo de agosto, mês em que o setor registrou seu recorde histórico de 57.386 veículos comercializados.

A participação dos eletrificados no mercado brasileiro de veículos leves chegou a 19,8% em setembro, ante 9,2% um ano antes. Isso significa que, de cada 100 veículos leves vendidos no país, aproximadamente 20 já pertencem a alguma categoria de eletrificação considerada pela ABVE. O desempenho contrasta com o crescimento do mercado automotivo como um todo. Enquanto as vendas de veículos leves avançaram 16,2% em 12 meses, para 268.721 unidades em setembro, os eletrificados cresceram em ritmo cerca de nove vezes superior.

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Entre as tecnologias, os modelos totalmente elétricos, conhecidos como BEV, lideraram as vendas, com 22.246 unidades emplacadas em setembro, o equivalente a 41,9% do segmento. Na sequência apareceram os híbridos plug-in, que combinam motor a combustão e propulsão elétrica com possibilidade de recarga externa, com 20.202 unidades e participação de 38%.

Já os híbridos convencionais, que não precisam ser conectados à tomada, somaram 10.678 veículos vendidos. Dentro desse grupo, os modelos híbridos flex alcançaram 5.786 unidades, enquanto os híbridos tradicionais registraram 4.892 emplacamentos. Ambas as categorias renovaram seus recordes mensais.

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Os micro-híbridos, que utilizam sistemas elétricos auxiliares, mas não possuem tração elétrica autônoma, ficaram fora da contagem oficial de eletrificados da ABVE. Considerando também esses modelos, o volume de veículos com algum nível de eletrificação comercializados em setembro alcançou 61.995 unidades, ou 23,1% do mercado de leves.

São Paulo lidera vendas

O estado de São Paulo concentrou a maior parcela dos emplacamentos de eletrificados em setembro, com 14.250 unidades, equivalentes a 26,8% do total nacional. Minas Gerais apareceu na segunda posição, com 4.346 veículos, seguido pelo Distrito Federal, com 4.158. Entre as cidades, a capital paulista liderou com 5.240 unidades comercializadas, seguida por Brasília, com 4.158, e Belo Horizonte, com 2.451. Regionalmente, o Sudeste respondeu por 43,5% das vendas, enquanto o Nordeste ficou com 20,8%.

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A expansão do mercado também tem sido acompanhada pela chegada de fabricantes internacionais e pelo aumento da oferta de modelos. Montadoras como BYD, GWM e Geely ampliaram sua presença no país, enquanto a infraestrutura de recarga passou a alcançar mais regiões. Segundo levantamento da Tupi Mobilidade divulgado pela ABVE, o Brasil já conta com pelo menos 29.866 pontos de recarga públicos e semipúblicos.