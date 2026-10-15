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Economia

Brasil se torna apenas o quarto país da América Latina a adotar jornada de 40 horas semanais

Por outro lado, entre todos os países desenvolvidos este já é o padrão desde o século passado, de acordo com dados da OIT

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 18h49 | Atualizado em 15 out 2026, 19h08
Carteira de trabalho digital
Carteira de Trabalho Digital (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)
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Brasil se torna apenas o quarto país da América Latina a adotar jornada de 40 horas semanais Priorize VEJA no Google

O Brasil, onde o Senado aprovou em definitivo, nesta quarta-feira, a lei que reduz a sua jornada de trabalho e extingue a escala de seis dias semanais, acabou de se tornar apenas o quarto país da América Latina a adotar o limite legal de 40 horas por semana, em meio a uma leva de reduções de jornada na região.

México, Chile e Colômbia foram outros países que também reduziram seus limites legais de trabalho em anos recentes – embora tenham mexido apenas nas horas semanais e não no limite de dias, como fez o Brasil em relação à escala de seis dias.

Por outro lado, entre as nações desenvolvidas a jornada máxima de 40 horas semanais já é o padrão há décadas. Veja a lista completa dos países mais abaixo.

Desde a Constituição de 1988, o Brasil adotava uma jornada semanal máxima de 44 horas semanais e se tornou, então, um dos primeiros latinos a abandonar o teto de 48 horas, que segue até hoje sendo o limite na maior parte dos países da região.

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Com a PEC aprovada nesta semana, isto ficará reduzido a 40 horas semanais. O lei também aumenta os dias de descanso obrigatório de um para dois por semana. O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já entre os países ricos, quase a totalidade adota desde o século passado o limite de 40 horas. As únicas exceções são a França, a Dinamarca, a Austrália e a Irlanda – que, a partir dos anos 2000, já reviram as suas legislações para tetos ainda menores do que isso.

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De acordo com dados compilados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 18 países que compõem a América Latina, em nove – a metade – a legislação ainda é de 48 horas máximas, seguindo o padrão internacional de 8 horas diárias, multiplicadas por até seis dias a cada semana.

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Agora sem o Brasil, outros três adotam a referência de até 44 horas semanais. O Equador é o único país da América Latina onde a jornada de 40 horas já é plenamente estabelecida, tendo sido também o primeiro a adotá-la, ainda em 1980, segundo a OIT.

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Reduções em debate

O debate para novas reduções rumo às 40 horas, contudo, tem ganhado espaço na região. Desde 2021, Colômbia, Chile e México foram os países que já aprovaram reduções para a jornada semanal – para 40 horas, no caso do México e do Chile, e 42 horas, no caso da Colômbia.

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Nos três, a mudança legal previu uma redução gradativa desse limite de horas ao longo dos anos subsequentes, transição que ainda está em curso em todos eles. Em nenhum dos três, também, foi excluída a possibilidade de se distribuir o novo limite de horas entre seis dias por semana, como aconteceu no Brasil.

“Atualmente, vários países da América Latina se somaram ao debate global da importância de implementar medidas que facilitem a autonomia do tempo de trabalho de modo a satisfazer tanto as necessidades dos trabalhadores quando das empresas”, disse a OIT em um relatório sobre o tema publicado no ano passado, intitulado “Redução da jornada de trabalho: evolução global e os desafios para a América Latina”.

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