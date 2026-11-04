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Economia

Brasil registra saldo de 121,3 mil empregos formais em setembro, aponta Caged

Resultado ficou abaixo da projeção de economistas; setor de serviços liderou abertura de postos de trabalho no mês

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 15h29 | Atualizado em 4 nov 2026, 15h31
Foram criadas 127.648 vagas com carteira assinada no mês
Carteira de trabalho (Reinaldo Canato/VEJA)
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Brasil registra saldo de 121,3 mil empregos formais em setembro, aponta Caged Priorize VEJA no Google

O Brasil registrou saldo positivo de 121.305 empregos com carteira assinada em setembro de 2026, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira, 4. O resultado ficou abaixo da expectativa de economistas consultados pela Reuters, que projetavam a criação líquida de 170.852 vagas.

O saldo efetivo é resultado de 2.214.437 admissões e 2.093.132 desligamentos no período. Com isso, o estoque de vínculos formais chegou a 48,36 milhões, uma alta de 0,25% em relação ao mês anterior.

No acumulado de janeiro a setembro, o país registrou a abertura de 1.248.914 postos de trabalho, resultado de 20,82 milhões de contratações e 19,57 milhões de demissões. Já nos últimos 12 meses, entre outubro de 2025 e setembro de 2026, o saldo foi positivo em 787.073 empregos formais.

Entre os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas, quatro apresentaram saldo positivo em setembro. O setor de serviços liderou a geração de vagas, com 81.241 postos, seguido pela indústria, com 19.285, pelo comércio, com 15.697, e pela construção, com 9.468. A agropecuária foi a única atividade com resultado negativo, com o fechamento de 4.381 vagas.

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Dentro do setor de serviços, os destaques foram as atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que somaram 29.479 postos, e a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 26.031 vagas. Transporte, armazenagem e correio registraram saldo positivo de 13.240 empregos, enquanto alojamento e alimentação tiveram 10.581.

Regionalmente, todas as cinco regiões brasileiras apresentaram saldo positivo. O Nordeste liderou a geração de empregos, com 49.142 postos, seguido pelo Sudeste, com 39.404, pelo Norte, com 14.748, pelo Sul, com 9.949, e pelo Centro-Oeste, com 7.894.

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Entre as unidades da Federação, 26 das 27 registraram saldo positivo. São Paulo teve o maior resultado em números absolutos, com 19.391 vagas, seguido por Pernambuco, com 13.371, e Alagoas, com 11.110. O Rio Grande do Sul foi o único estado com saldo negativo, com o fechamento de 2.937 postos.

O salário médio real de admissão ficou em 2.429,41 reais em setembro. Na comparação com agosto, houve redução de 1,10 real, equivalente a uma variação negativa de 0,05%.

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Na distribuição das vagas por perfil dos trabalhadores, as mulheres responderam por 62.176 postos, enquanto os homens ocuparam 59.129. A faixa etária de 18 a 24 anos concentrou o maior saldo positivo, com 79.856 empregos. Trabalhadores com ensino médio completo também se destacaram, com 82.812 vagas.

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