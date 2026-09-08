A mudança na composição do mercado que levou o Brasil a maior produção de carros em sete anos

A indústria automobilística brasileira alcançou em agosto seu maior nível de produção mensal em quase sete anos. Foram 271,2 mil autoveículos produzidos, o maior volume desde outubro de 2019 e, portanto, desde antes da pandemia. O resultado representa crescimento de 6,8% em relação a julho e de 9,4% na comparação com agosto de 2025, segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O desempenho esconde uma mudança importante na composição da produção nacional: Dois terços das quase 150 mil unidades adicionais fabricadas no Brasil neste ano são modelos SKD e CKD, nos quais os veículos chegam ao país desmontados ou semidesmontados para serem montados localmente. Apenas um terço do crescimento veio de automóveis com produção plena no Brasil. “É uma produção que deve ser comemorada, pois reflete o aquecimento do mercado interno, a despeito da queda nas exportações. Contudo, vale ressaltar que dois terços das quase 150 mil unidades produzidas a mais neste ano são compostos por modelos em SKD e CKD, e apenas um terço por modelos com produção plena no país”, afirma Igor Calvet, presidente da Anfavea.

Nos primeiros oito meses de 2026, a produção brasileira já se aproxima de 1,9 milhão de unidades, crescimento de 8,5% sobre o mesmo período do ano passado.

Brasil vende mais carros, mas importados ganham espaço

O mercado doméstico também acelerou. As concessionárias registraram 275,1 mil emplacamentos em agosto, queda de 1,6% em relação a julho, mês que teve dois dias úteis a mais, mas avanço expressivo de 22,1% na comparação com agosto de 2025.

Quando considerada a média diária, foram 13,1 mil veículos emplacados por dia, segundo melhor resultado de 2026, atrás apenas das 13,7 mil unidades diárias registradas em maio. O desempenho interrompeu a sequência de queda observada em junho e julho.

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No acumulado até agosto, o país contabilizou 1,975 milhão de veículos emplacados, alta de 18,4% em relação aos primeiros oito meses de 2025. A marca de 2 milhões de unidades foi superada já nos primeiros dias de setembro, enquanto no ano passado esse patamar só havia sido alcançado em outubro.

O crescimento das vendas, entretanto, ocorre paralelamente a uma presença cada vez maior de veículos importados. O Brasil recebeu 406,7 mil autoveículos estrangeiros no acumulado do ano, avanço de 29,8%. E a origem desses carros mudou significativamente. Se nos primeiros anos da década passada a Argentina predominava entre os veículos importados pelo Brasil, atualmente mais da metade vem da China. A participação dos chineses mais que dobrou em relação ao ano passado.

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A mudança ajuda a explicar também a expansão dos modelos montados localmente a partir de kits importados. Nos sistemas CKD (Completely Knocked Down) e SKD (Semi Knocked Down), componentes produzidos no exterior são enviados ao Brasil desmontados ou parcialmente desmontados para a etapa de montagem no país.

A transformação fica ainda mais evidente no segmento de veículos eletrificados. Elétricos e híbridos alcançaram em agosto um novo recorde e responderam por 24,4% de todos os emplacamentos realizados no Brasil. Os elétricos puros somaram 25,9 mil unidades vendidas no mês. De janeiro a agosto, foram registrados 372 mil veículos elétricos e híbridos, crescimento de 125,8% em apenas um ano. Desse total, 39% correspondem a modelos feitos no Brasil, mas a maior parte utiliza justamente os sistemas CKD e SKD, com peças e componentes trazidos do exterior.

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Enquanto o mercado doméstico acelera, as exportações seguem na direção contrária. Em agosto, as montadoras brasileiras embarcaram 39,8 mil veículos para outros países, alta de 2,2% sobre julho, mas queda de 31,7% na comparação anual.

No acumulado de 2026, as exportações recuam 22,9%. A Argentina, tradicionalmente o principal destino dos veículos brasileiros, está entre as principais responsáveis pela retração, com queda de 36,6% nos embarques. Uruguai e Chile também vêm ampliando as compras de veículos chineses, aumentando a concorrência enfrentada pelas montadoras brasileiras na região.