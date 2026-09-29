Brasil precisa investir R$ 50 bilhões por ano para universalizar saneamento, diz ministro

O Brasil precisa investir cerca de R$ 50 bilhões por ano em saneamento básico para alcançar as metas de universalização previstas para 2033, segundo o ministro das Cidades do Brasil, Vladimir Lima. Atualmente, os investimentos públicos e privados chegam a aproximadamente R$ 45 bilhões anuais, afirmou o ministro durante o painel “O marco legal e o papel do Estado para o avanço que o país precisa no saneamento”, no VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo.

Pelo marco legal do saneamento, a meta é que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% conte com coleta e tratamento de esgoto até o fim de 2033. Lima afirmou que cerca de 35 milhões de brasileiros passaram a ter acesso a água potável e esgoto tratado desde a aprovação da legislação, em 2020.

O ministro descartou a possibilidade de estender o prazo previsto para a universalização. “Para a gente é inegociável a questão da universalização para os brasileiros deste país”, afirmou Lima no VEJA Fórum Saneamento. Segundo Lima, o volume anual de investimentos no setor estava em cerca de R$ 30 bilhões no início da atual gestão e avançou para aproximadamente R$ 45 bilhões. O patamar ainda está R$ 5 bilhões abaixo dos R$ 50 bilhões anuais que, segundo ele, seriam necessários para cumprir as metas até 2033.

O ministro também citou mais de R$ 63 bilhões em recursos selecionados para saneamento no Novo PAC e cerca de R$ 45 bilhões relacionados a debêntures. Por meio de modelagens realizadas pelo BNDES, acrescentou, foram contratualizados mais de R$ 200 bilhões em concessões de saneamento.

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Para Lima, atingir a universalização dependerá da combinação de recursos públicos e privados. O ministro afirmou que os modelos podem variar conforme as características de cada projeto e região, incluindo concessões, parcerias público-privadas, obras integralmente financiadas pelo poder público e privatizações. “A gente entende que nem um, nem outro sozinho dá conta disso”, disse.

A participação do governo federal, segundo o ministro, também é necessária em localidades nas quais os projetos não apresentam retorno suficiente para atrair investimentos privados. Lima citou como exemplo municípios de menor capacidade financeira e áreas rurais, onde os recursos públicos podem complementar os investimentos necessários para ampliar os serviços.

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O ministro ainda relacionou a expansão do saneamento aos investimentos em adaptação das cidades a eventos climáticos extremos. Segundo ele, mais de R$ 32 bilhões foram destinados desde 2023 a ações de drenagem e contenção de encostas em estados e municípios. No Rio Grande do Sul, Lima afirmou que foram destinados mais de R$ 6,5 bilhões para obras de macrodrenagem.